快訊

拍板！12至17歲可接種莫德納 兒童基礎劑、青少年追加劑暫不打

涉原油基金配售不公 街口支付負責人胡亦嘉遭搜索約談

年底前邊境有望完全解封？ 陳時中：很難預測

中央社 / 台北24日電

COVID-19疫情延燒超過2年，台灣邊境今年可否完全鬆綁受關注。指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前還很難預測，只盼解封時，民眾生理、心理都不要受到太大傷害。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨於穩定，各國紛紛鬆綁邊境，有媒體今天下午在疫情記者會中詢問，今年台灣是否有完全解封可能。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午表示，目前很難預測今年是否解封，但解封是各界一定要走的路，也要將各方競爭力考慮進去，希望在解封的同時不要受到太大傷害。

他進一步解釋，所謂解封帶來的傷害可分為2種，一是實際對於重症、死亡的傷害，必須透過醫療量能分流極力避免這種事情發生；另一種是心理層面的傷害，像是這幾天專案泡泡出現確診個案，就讓民眾感到壓力非常大。

陳時中指出，指揮中心雖然不希望有破口，但開放過程中出現零星病例無可避免，希望大家極力守住生理及心理層面，避免傷害。

因應全球邊境鬆綁趨勢，台灣最快可能4月底將入境檢疫天數從10天再縮短至7天，遭專家質疑「太快」。媒體也詢問，新加坡COVID-19疫苗第3劑涵蓋率高達7成，才開始逐漸鬆綁邊境，但台灣至今不到5成，是否可能影響邊境解封時程。

陳時中說，入境檢疫7天就公衛角度而言是可行的，不過若要再進一步開放到5天，風險就會更高，屆時才可能將疫苗因素納入風險模型計算考量，儘管新加坡第3劑涵蓋率高，昨天單日仍有8900例確診病例，顯示各國之間的經驗無法完全類比。

近日登場的2022智慧城市論壇暨展覽（SCSE）邀請多名外賓參與，並採專案泡泡形式，但有媒體報導指出，外賓在機場時並未採檢，恐成防疫破口；指揮中心也坦言因公文來得晚，導致漏篩。

陳時中解釋，此案共有2封公文，第1封提出希望讓貴賓下機後，直接以專車送到防疫旅館再採檢，指揮中心允准了；第2封又希望能在機場採檢，因此指揮中心也允准了，在他看來這2種方式都可以，只要在落地當天採檢都符合指揮中心規定。

陳時中強調，這起事件對整體邊境開放影響不大，目前邊境並不是全部開放免隔離，未來即便邊境鬆綁，還是有一定居家檢疫天數。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

延伸閱讀

專案泡泡篩檢地點不一 陳時中：兩版本公文都有批准了

抗議日本草莓農藥超標 新黨帶一小盒赴疾管署抗議

我洽談200萬劑Novavax疫苗 陳時中：食藥署正檢視資料

精神衛生法修法 強制住院改健保給付 專家：甩鍋行為

相關新聞

雲林退休男校長1傳3今再+2 基因定序結果出爐

雲林縣今天有2例本土確診個案，為嘉義喜宴傳播鏈的延伸，在教會服務的案22180因同事確診，匡列採檢後也中鏢，今天同住的2...

自強號、莒光號、區間車都入列 台南市公布50多歲確診男足跡

台南市今天公布新增1名永康區50多歲男性COVID-19本土個案22455，以及高雄市個案22453在台南市活動足跡說明...

陳其邁二度開記者會 最新足跡含台鐵、菜市場及熱炒店

高雄市今天爆發化工廠染疫群聚，高雄市府今天下午召開第二次防疫會議記者會。陳其邁說，持續採檢化工廠群聚的相關接觸者，總共2...

嘉義喜宴傳播鏈擴大 雲林確診者同住家人+2人染疫

國內今天新增15例本土確診個案，其中雲林縣2例是前天確診者案22180的家人，包括其高齡80多歲母親（案22395）與1...

專案泡泡篩檢地點不一 陳時中：兩版本公文都有批准了

外賓循「專案泡泡」模式入境，其中有30人中，有3人確診，且篩檢地點分散機場及飯店，未能落實入境後與國人有所區隔。中央流行...

明天拍照可脫口罩？ 黃偉哲：台南有點緊張最好戴口罩

台南市今天新增1名永康區50多歲男性COVID-19本土個案22455；高雄市個案22453在台南市活動足跡，造成1所國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。