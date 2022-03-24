年底前邊境有望完全解封？ 陳時中：很難預測

COVID-19疫情延燒超過2年，台灣邊境今年可否完全鬆綁受關注。指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前還很難預測，只盼解封時，民眾生理、心理都不要受到太大傷害。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨於穩定，各國紛紛鬆綁邊境，有媒體今天下午在疫情記者會中詢問，今年台灣是否有完全解封可能。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午表示，目前很難預測今年是否解封，但解封是各界一定要走的路，也要將各方競爭力考慮進去，希望在解封的同時不要受到太大傷害。

他進一步解釋，所謂解封帶來的傷害可分為2種，一是實際對於重症、死亡的傷害，必須透過醫療量能分流極力避免這種事情發生；另一種是心理層面的傷害，像是這幾天專案泡泡出現確診個案，就讓民眾感到壓力非常大。

陳時中指出，指揮中心雖然不希望有破口，但開放過程中出現零星病例無可避免，希望大家極力守住生理及心理層面，避免傷害。

因應全球邊境鬆綁趨勢，台灣最快可能4月底將入境檢疫天數從10天再縮短至7天，遭專家質疑「太快」。媒體也詢問，新加坡COVID-19疫苗第3劑涵蓋率高達7成，才開始逐漸鬆綁邊境，但台灣至今不到5成，是否可能影響邊境解封時程。

陳時中說，入境檢疫7天就公衛角度而言是可行的，不過若要再進一步開放到5天，風險就會更高，屆時才可能將疫苗因素納入風險模型計算考量，儘管新加坡第3劑涵蓋率高，昨天單日仍有8900例確診病例，顯示各國之間的經驗無法完全類比。

近日登場的2022智慧城市論壇暨展覽（SCSE）邀請多名外賓參與，並採專案泡泡形式，但有媒體報導指出，外賓在機場時並未採檢，恐成防疫破口；指揮中心也坦言因公文來得晚，導致漏篩。

陳時中解釋，此案共有2封公文，第1封提出希望讓貴賓下機後，直接以專車送到防疫旅館再採檢，指揮中心允准了；第2封又希望能在機場採檢，因此指揮中心也允准了，在他看來這2種方式都可以，只要在落地當天採檢都符合指揮中心規定。

陳時中強調，這起事件對整體邊境開放影響不大，目前邊境並不是全部開放免隔離，未來即便邊境鬆綁，還是有一定居家檢疫天數。

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