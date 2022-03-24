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雲林退休男校長1傳3今再+2 基因定序結果出爐

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善公布今天2例本土確診個案相關內容，此為嘉義喜宴傳播鏈的延伸。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣長張麗善公布今天2例本土確診個案相關內容，此為嘉義喜宴傳播鏈的延伸。記者陳苡葳／翻攝

雲林縣今天有2例本土確診個案，為嘉義喜宴傳播鏈的延伸，在教會服務的案22180因同事確診，匡列採檢後也中鏢，今天同住的2名家人案22395、案22396也雙雙確診，縣府下午3時許召開疫情說明會，另公布案22137基因定序結果與外縣市基因序列相同，非為雲林縣社區感染。

縣府今天在疫情說明會中說明案22395、案22396匡列情形，但未公布任何足跡。衛生局長曾春美指出，因2人在本月22日採檢陰性，隔日二採陰轉陽，依中央疫調指引，認定在23日前沒有傳染力，因此在家居隔，以致沒有相關足跡。

另案22137退休男校長的基因定序，與案19665新北設計師的基因序列及桃機事件相同，研判傳染源是在嘉義喜宴，並非在雲林縣社區中發生的事件，縣府指出，在警方協助下掌握到該案有很多外縣市足跡，已提供其他縣市進行疫調，匡列相關接觸者。

縣長張麗善表示，縣府以最嚴謹態度防疫，呼籲民眾防疫不鬆懈，務必配合量體溫、實名制登記及做好手部清潔、消毒，維持咳嗽禮節並配戴口罩等個人防護。

新冠肺炎 COVID-19 雲林 張麗善 嘉義

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