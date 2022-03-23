與確診者足跡重疊 雲林再添2校預防性停課
因有學校師生與COVID-19確診者足跡重疊，雲林縣崙背國小和中溪國小今天公告預防性停課，校園完成清消，明天是否復課，將視PCR檢驗結果而訂。
雲林縣府教育處長邱孝文接受媒體聯訪時說，縣內大埤、仁和等5校的師生與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者有足跡重疊，所以學校昨天預防性停課1天，學校已完成校園清消並安排師生快篩，採檢結果為陰性，其中4校已復課。
邱孝文指出，崙背國小前天通報有名教師的家人確診而被匡列居家隔離，全校師生昨天採檢後為陰性，原訂今天復課，不過昨晚又有1名居家隔離教師足跡曾與COVID-19確診者重疊，因此今天再停課1天。
中溪國小今天對外公告，有學生日前與家人到外縣市旅遊，其足跡與COVID-19確診者足跡重疊，現已居家隔離，學校決定啟動高規格防疫措施，今天也實施預防性停課；校方強調，學校並無COVID-19確診者，足跡重疊者中午放學後已離校，並完成請假手續，學校也立即進行清消作業。
中溪國小表示，停課期間的課程將由任課老師進行後續補課或線上授課，停課不停學，適逢月考期間，未完成的考試，將擇期舉行，學校會另作通知。
疫情快報
▪【疫情專題】3月232日增本土2例、境外移入95例 無死亡案例
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【整理包】這些國人常出遊的國家 撐過兩年疫情風雨「你好嗎」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言