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智慧城市展外賓確診 鄭文燦曾出席、快篩陰性

中央社 / 桃園23日電
桃園市長鄭文燦。聯合報系記者陳俊智／攝影
桃園市長鄭文燦。聯合報系記者陳俊智／攝影

2022智慧城市展有外賓確診。桃園市政府今天表示，桃園市長鄭文燦昨天有出席開幕展，但沒有出席晚宴，目前快篩結果為陰性，也已要求昨天有到場市府員工都要完成快篩。

2022智慧城市展昨天開幕前，1名貝里斯團成員在旅館接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢呈現陽性、確診，今天又新增2名外賓確診。

桃園市政府新聞處長詹賀舜稍早向媒體表示，鄭文燦昨天參加智慧城市展開幕活動，並沒有出席晚宴，活動期間也沒有與確診者有過近距離接觸。

詹賀舜說，鄭文燦已要求昨天有參加智慧城市展的市府同仁都要儘速完成快篩，鄭文燦本人快篩結果為陰性。

新冠肺炎 COVID-19 鄭文燦

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