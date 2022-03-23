明起輕症分流 年齡放寬18至59歲

為防範新冠肺炎病毒進入社區，國內實施機場落地採檢兩個月餘。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，近期陽性的個案數有增加趨勢，3月16日至22日驗出320位陽性個案，較前一周280人增加14%。為妥善分配醫療資源，原僅針對20至49歲輕症者分流至加強版集中檢疫所或旅館，明起將放寬年齡至18至59歲。

羅一鈞表示，目前觀察到國際疫情屬於中後期，有非常多陽性個案為舊案，不需要太多醫療照護。且最近發現18至19歲年齡層的個案有不少為東南亞入境的境外生，生活起居都能自理。其他入境多為商務客，與過年時扶老攜幼返台狀況不同，加上50至59歲確診者重症風險也不高，因此到有配置醫護人員的加強版集中檢疫所是可行的。

羅一鈞表示，之前針對20至49歲分流，約有82.8％送至加強版集中檢疫所或旅館，放寬後將提高至93.8%，大部分輕症個案都可分流，不會占用醫療院所的病床。 為妥善分配醫療資源，原僅針對20至49歲輕症者分流至加強版集中檢疫所或旅館，明起將放寬年齡至18至59歲。圖／指揮中心提供

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