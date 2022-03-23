城市展又增波蘭、巴拉圭外賓染疫 8位隨行秘書列隔離

國內舉辦的《2022智慧城市展》，共有30位外賓依循「專案泡泡」模式入境，有13人於機場採檢，17人在飯店才篩檢，昨日1人貝里斯籍外賓陽性確診，今日再增2人確診，分別為波蘭籍外賓確診Ct值25，及巴拉圭籍外賓Ct值36。

指揮中心發言人莊人祥表示，針對這30位外賓，總共有3人確診，另外27人在防疫旅館居家隔離，原則上所有外賓活動都取消，也會匡列隔離十天。我國也有8位國人隨行秘書也會列為居家隔離，司機3人還在釐清防護情形、市府工作人員也要自主管理。

其中有2名成員確診且已出席活動，北市也證實正在疫調中，莊人祥表示，團員根據計畫將定期篩檢，目前30人在入境當天篩檢結果，有1人陽性未參加活動，第二天再進行二次篩檢，有2人由陰轉陽性。而外賓所在的飯店暫無衛生局匡列。

針對專案泡泡發生有部分外賓在機場篩檢、部分在飯店採檢，未來是否一率改為機場採檢莊人祥表示，「在哪採檢都不是問題，目前此案也沒有漏接、漏篩檢狀況，會提醒各部會注意。」

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