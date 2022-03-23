護理師另一小孩確診 安排南門國中與鄰近國小採檢
台北市聯醫和平院區一名護理師及她的先生、小孩昨天確診，另一名就讀南門國中的小孩今天也確診，市府已安排篩檢車進駐，將協助此國中及鄰近國小2校師生採檢。
台北市立聯和醫院和平院區急診室的護理師（案22178）及她的先生（案22222）與兒子（案22223）昨天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），據指出，她就讀南門國中的另一名小孩今天確診。
南門國中表示，正與衛生局、教育局密切聯繫中，已在進行相關防疫作為，聯合醫院已派篩檢車進駐校園協助採檢。
南門國中指出，這名學生昨天採檢是陰性，後來再度採檢轉為陽性，由於學校緊鄰另一所國小，北市府下午將協助2校師生採檢。
台北市衛生局表示，案22178的另一名小孩今天確診，正在協助校園師生造冊篩檢。
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