快訊

國民黨宣布提名謝龍介選台南 期待寫民主輪替的歷史

台南又停電了！4550戶受影響 台電緊急搶修

護理師另一小孩確診 安排南門國中與鄰近國小採檢

中央社 / 台北23日電

台北市聯醫和平院區一名護理師及她的先生、小孩昨天確診，另一名就讀南門國中的小孩今天也確診，市府已安排篩檢車進駐，將協助此國中及鄰近國小2校師生採檢。

台北市立聯和醫院和平院區急診室的護理師（案22178）及她的先生（案22222）與兒子（案22223）昨天確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），據指出，她就讀南門國中的另一名小孩今天確診。

南門國中表示，正與衛生局、教育局密切聯繫中，已在進行相關防疫作為，聯合醫院已派篩檢車進駐校園協助採檢。

南門國中指出，這名學生昨天採檢是陰性，後來再度採檢轉為陽性，由於學校緊鄰另一所國小，北市府下午將協助2校師生採檢。

台北市衛生局表示，案22178的另一名小孩今天確診，正在協助校園師生造冊篩檢。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

和平院區護理師染疫延燒 讀國中小孩確診、校方急快篩

嘉義喜宴群聚「北市確診男接觸者」也染疫 擴大採檢11人

疫期相挺 全民共好

北市聯醫一家三口確診疑與馬來西亞、美國入境接觸染疫

相關新聞

城市展又增波蘭、巴拉圭外賓染疫 8位隨行秘書列隔離

國內舉辦的《2022智慧城市展》，共有30位外賓依循「專案泡泡」模式入境，有13人於機場採檢，17人在飯店才篩檢，昨日1...

和平院區護理師染疫延燒 讀國中小孩確診、校方急快篩

中央流行疫情指揮中心宣布，北市昨日新增4例本土病例，其中3例為北市聯醫和平院區急診室護理師一家3口，（護理師案22178...

智慧論壇外賓確診連環爆 陳時中：專案入境先全數召回

2022智慧城市論壇台北場昨開幕，有17名外賓未在機場採檢即入住酒店，經北市聯醫到酒店採檢，昨發現1名貝里斯籍外賓確診。...

直播／本土+2例分布雙北 境外95例

國內新增97例COVID-19確定病例，分別為2例本土個案及95例境外移入，有64例為航班落地採檢陽性，確診個案無新增死...

明起輕症分流 年齡放寬18至59歲

為防範新冠肺炎病毒進入社區，國內實施機場落地採檢兩個月餘。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，近期陽性的個案數有增加趨勢...

智慧城市論壇頻爆確診 經濟部：王美花快篩陰性

2022智慧城市論壇昨日台北場舉行開幕儀式，出席外賓卻頻頻出現確診。國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花、台北市長柯文哲、桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。