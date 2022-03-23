也傳有足跡重疊 雲林崙背、中溪國小今停課

雲林縣昨天一口氣新增3例本土確診個案，全與嘉義喜宴接觸者相關，縣內大埤、仁和、華南、廣興及崙背等5所小學因校內師生有與確診者足跡重疊，昨天預防性停課及快篩，目前為止未有陽性通報，已陸續復課，然而又有其他學校傳出有人足跡重疊，今天除崙背國小再停課1天，中溪國小也停課並環境清消。

據了解，中溪國小有1名學童日前曾與家人前往南投，因和外縣市確診個案足跡重疊，被匡列居家隔離，學校獲報緊急啟動防疫應變，在等待PCR採驗結果出來前啟動預防性停課，若為陰性就會復課。

而崙背國小因昨有1名教師的家人確診而被匡列居家隔離，全校師生採檢後未有陽性個案，本來今天應該復課，不過昨晚又多1名居家隔離教師足跡曾與確診者重疊，因此今天再停課1天。

縣府表示，目前縣內除水燦林國小預定停課至本月26日，先前同時停課的飛沙、下崙等國小，現在也都已恢復正常上課。

雲林縣此次確診個案是嘉義喜宴傳播鏈延伸，縣府強調，縣內即日起禁止逐桌敬酒、敬茶，校園防疫加嚴，包括校園只在非學生在校時段開放戶外操場，暫停開放室外球場、運動設施及室內空間，暫停舉辦跨縣市校外教學、畢業旅行及交流活動，落實量體溫、實名制登記及環境清消。

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