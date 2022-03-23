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智慧城市展確診添1人 不排除提早結束 柯文哲下午說明

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導

昨日登場的2022智慧城市展，會前先傳出貝里斯外賓團員中1人確診，全團8人隔離不得參與此次活動；由於今傳出有另一波蘭籍外賓確診，且昨天曾出席會場，北市府今早緊急開會研商，不排除提早結束系列活動。

該確診的波蘭籍外賓入境時採檢為陰性，昨天照常出席開幕典禮及晚宴等活動，後再採檢卻因轉陽確診。另外，台北市政府下午由市長柯文哲率衛生局，在3點半臨時召開記者會，針對北市疫情及智慧城市展外賓確診案應變進行說明。

市府表示，由於2022智慧城市展新增確診案，為避免群聚並降低疫情擴大風險，下午的市政府防疫記者會將改線上舉辦。由於昨天智慧城市展開幕與論壇活動，有部分媒體朋友曾與外賓同場接觸，北市府也建議，若對自身健康有疑慮者，應立刻進行快篩。

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