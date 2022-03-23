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1922預約平台4/1停止 COVID-19防治一網通可查詢

中央社 / 新北23日電
民眾透過1922簡訊實聯制留下走過的場所足跡。圖／本報資料照片
民眾透過1922簡訊實聯制留下走過的場所足跡。圖／本報資料照片

新北市衛生局今天表示，1922疫苗預約平台4月1日停止運作後，新北市民可在「COVID-19防治一網通」查詢疫苗地圖、疫苗廠牌或各劑次，就近選擇合約醫院或診所預約接種。

新北市政府衛生局長陳潤秋今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議表示，全球疫情近 1週略回升，西太平洋續創新高，英國、法國、德國與義大利等國的感染病例上升。

她說，全球疫情都採取寬鬆策略，亞洲國家的防疫管制型態不同；疫情嚴重的韓國，已逐漸放寬防疫朝與病毒共存方式防疫。中國吉林省吉林市則因為疫情封城，部分城市採取高密度管制。

陳潤秋說，新北疫苗接種覆蓋率下滑，依照全人口接種地統計，第1劑達到84.13%，第2劑80.43%，第3劑52.06%。

她表示，中央1922預約平台將於4月1日起停止運作，屆時將不再提供民眾預約、查詢，後續有接種需求民眾，可利用衛生福利部疾病管制署網站的「COVID-19防治一網通」，查詢疫苗地圖等相關資訊，就近選擇新北合約醫療院所預約接種。

市長侯友宜會中聽完報告後表示，台灣入境確診病例個案數不會在短時間下降，仍要觀察全球疫情變化，隨時做好調整防疫政策，讓人民逐漸適應各種活動。

他說，希望加速催打疫苗，並注重疫苗覆蓋率與時效性，也要盤點防疫旅館、集中檢疫所、醫療院所量能，要小心應對居家隔離政策的放寬，觀察疫情是否有緩降趨勢。

新冠肺炎 COVID-19

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