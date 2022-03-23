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智慧城市展又有外賓確診 北市府下午說明

中央社 / 台北23日電

2022智慧城市展1名貝里斯團成員昨天確診，台北市副市長黃珊珊今天指出，又有1名其他團成員確診，且已出席活動，下午將舉行記者會說明。

2022智慧城市展昨天開幕前，1名貝里斯團成員在旅館接受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢呈現陽性，Ct值35，全團遭匡列居家隔離、缺席活動。

不過，黃珊珊今天上午出席活動前被堵訪證實，稍早依照規定替外賓採檢，其中1人由陰性轉為陽性，Ct值比較低、20幾，已經移到居隔旅館，下午將開記者會說明。

媒體追問，確診者昨天有到智慧城市展會場嗎？黃珊珊表示，有，正在疫調、確認行程，請大家稍安勿躁。

智慧城市展由國家發展委員會、外交部及台北市、桃園市、高雄市政府等單位共同主辦，昨天包含台北市電腦公會榮譽理事長童子賢、台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦等人都有出席。

新冠肺炎 COVID-19

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