影／以照顧者的身分居家隔離 家長控防疫保單不理賠

多位家長上午到立法院舉行記者會，控訴台灣產物保險公司的防疫保單只賣不賠，出席家長表示自己小孩是幼兒園學童，今年1月初受到新竹縣明新科大確診案例波及，接到居家隔離通知書，依循衛福部防疫指引，以照顧者的身分一起陪同居家隔離，未料竟遭到台產「不予理賠」。而出席的金管會保險局副局長林志憲說明，法令規定居家隔離者身分有分三種，有所不同。 多位家長上午到立法院舉行記者會，控訴台灣產物保險公司的防疫保單只賣不賠，出席家長表示以照顧者的身分一起陪同居家隔離，未料竟遭到台產「不予理賠」。記者邱德祥／攝影

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