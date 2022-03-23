北市去年新冠疫情確診5263人 50至69歲占四成最多

北市主計處統計，去年全年台北市COVID-19確診病例計5263人，以50至69歲2139人（占40.6%）為最多；同年底台北市醫院提供COVID-19患者病床計1378床，另防疫旅館量能計162家、1.1萬間房間。

依台北市衛生局統計，110年全年嚴重特殊傳染性肺炎確定病例計5263人，其中以50至69歲確診者2139人最多；為妥適安置病患，市府衛生局訂定「醫院COVID-19應變營運計畫」，包含醫院感染之預防、COVID-19群聚事件之管制措施及專責病房開設等，110年底台北市醫院COVID-19患者收治量能達15家醫院，計提供病床數1378床。

另外，為防範社區疫情傳播，台北市立醫院提供有症狀、接觸史、旅遊史、與確診個案足跡重疊之民眾核酸檢測(PCR)篩檢服務，110年計篩檢36.7萬人次，較109年增加76倍，又為迅速掌握潛在感染源，針對疫情熱區輔以抗原快篩計8.9萬人次。

北市為收住接觸確定病例之居家隔離者及返國旅客，持續拓增防疫旅館量能，110年底台北市防疫旅館達162家，計提供房間1.1萬間，較109年底分別增加68家(72.3%)及4548間(66.9%)，以阻斷疫情傳播鏈。

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