影／智慧論壇外賓確診 陳時中：專案泡泡滾動式檢討
2022智慧城市論壇驚爆有外賓確診，甚至訪問團共17人並未照安排流程在機場採檢便入住酒店，遭質疑防疫有疏失。衛福部長陳時中上午出席立院衛環委員會回應表示，公文到昨天中午還沒送到指揮中心，因此尚未批准回文，原因是主辦單位因為國發會來文較慢，國發會3月18日來第二次文，那天是禮拜五。對於未來若有其他活動，是否需要再跟相關單位溝通？陳時中表示，像這麼大規模的專案泡泡，是一次次累積經驗，包括採檢次數、或專案泡泡執行，都需要經驗、磨合，並做滾動式檢討。
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