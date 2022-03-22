智慧城市展貝里斯團員確診 9人匡列居家隔離

2022智慧城市展今天開幕，不過貝里斯團因成員確診無法出席。台北市衛生局表示，確診個案Ct值偏高，將釐清是否為舊案，已匡列同航班7名外賓及2名隨團接待人員居家隔離。

台北市副市長黃珊珊上午表示，智慧城市展有一團外賓入住旅館後，發現有成員（案22226）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），Ct值35，全團將缺席此次活動。

媒體報導，確診者為貝里斯市長華格納（BernardWagner）身邊的工作人員，華格納也被匡列居家隔離，且因相關單位未將名單交給機場檢疫人員，才導致人員到了旅館才被採檢。

台北市長柯文哲下午出席市政活動被堵訪問及此事時說，台灣不可能永遠鎖國下去，若要逐步開放邊界，事先講好就好，出問題時不要互相怪來怪去，外賓未在機場採檢一事則去問國發會，因為人是國發會找來的。

黃珊珊補充，昨天她被報告這一團外賓在機場沒有採檢時也很訝異，隨即派聯合醫院團隊到旅館採檢，結果出爐確定陰性才能讓外賓正常參加活動，至於為什麼沒在機場採檢，要由外交部跟國發會等邀請單位說明。

台北市衛生局專門委員歐佳齡在視訊記者會上說明，昨天共有29名外賓入境，入境採檢結果除貝里斯團中的案22226外都是陰性，不過案22226的Ct值35偏高，已採檢血清抗體釐清是否為境外舊案。

歐佳齡指出，無論是專案泡泡或外交泡泡，採檢方式都是依據送中央流行疫情指揮中心核定的計畫辦理，在機場或飯店採檢都有，而智慧城市展一開始送指揮中心核定的計畫是安排外賓在飯店採檢。

歐佳齡說，貝里斯團外賓搭乘專車團體行動入住旅館後就進行採檢，案22226已收治醫院，同航班7名外賓PCR陰性，連同2名台灣隨團接待人員皆匡列居家隔離，沒有其他足跡，而航班上的機組成員因為有正確穿戴防護措施，所以沒有匡列。

不過，有市府官員表示，智慧城市展是國發會主辦，台北市政府雖是共同主辦，但防疫計畫是由國發會擬定，第1版防疫計畫的確是安排在飯店採檢，卻被指揮中心退回，後來正式核定版則是在機場候機室採檢，不清楚為何貝里斯團在機場會被漏篩。

至於確診者身分、華格納是否被隔離，衛生局皆表示，不便回應。

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