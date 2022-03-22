快訊

蔡總統與安倍晉三視訊30分鐘 談我入CPTPP及烏克蘭情勢

智慧城市展貝里斯團員確診 9人匡列居家隔離

中央社 / 台北22日電

2022智慧城市展今天開幕，不過貝里斯團因成員確診無法出席。台北市衛生局表示，確診個案Ct值偏高，將釐清是否為舊案，已匡列同航班7名外賓及2名隨團接待人員居家隔離。

台北市副市長黃珊珊上午表示，智慧城市展有一團外賓入住旅館後，發現有成員（案22226）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），Ct值35，全團將缺席此次活動。

媒體報導，確診者為貝里斯市長華格納（BernardWagner）身邊的工作人員，華格納也被匡列居家隔離，且因相關單位未將名單交給機場檢疫人員，才導致人員到了旅館才被採檢。

台北市長柯文哲下午出席市政活動被堵訪問及此事時說，台灣不可能永遠鎖國下去，若要逐步開放邊界，事先講好就好，出問題時不要互相怪來怪去，外賓未在機場採檢一事則去問國發會，因為人是國發會找來的。

黃珊珊補充，昨天她被報告這一團外賓在機場沒有採檢時也很訝異，隨即派聯合醫院團隊到旅館採檢，結果出爐確定陰性才能讓外賓正常參加活動，至於為什麼沒在機場採檢，要由外交部跟國發會等邀請單位說明。

台北市衛生局專門委員歐佳齡在視訊記者會上說明，昨天共有29名外賓入境，入境採檢結果除貝里斯團中的案22226外都是陰性，不過案22226的Ct值35偏高，已採檢血清抗體釐清是否為境外舊案。

歐佳齡指出，無論是專案泡泡或外交泡泡，採檢方式都是依據送中央流行疫情指揮中心核定的計畫辦理，在機場或飯店採檢都有，而智慧城市展一開始送指揮中心核定的計畫是安排外賓在飯店採檢。

歐佳齡說，貝里斯團外賓搭乘專車團體行動入住旅館後就進行採檢，案22226已收治醫院，同航班7名外賓PCR陰性，連同2名台灣隨團接待人員皆匡列居家隔離，沒有其他足跡，而航班上的機組成員因為有正確穿戴防護措施，所以沒有匡列。

不過，有市府官員表示，智慧城市展是國發會主辦，台北市政府雖是共同主辦，但防疫計畫是由國發會擬定，第1版防疫計畫的確是安排在飯店採檢，卻被指揮中心退回，後來正式核定版則是在機場候機室採檢，不清楚為何貝里斯團在機場會被漏篩。

至於確診者身分、華格納是否被隔離，衛生局皆表示，不便回應。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

北藝變麻辣燙？釣出副市長黃珊珊蔡炳坤留言：會餓！

和平護理師1家3口確診 柯文哲憂：社區又有不明傳染鏈

Ct值11！聯醫護理師1家3口確診 北市下午記者會說明

柯鄭智慧城市展同台 黃珊珊證實1外賓確診 同團8人隔離

相關新聞

傳播鏈延燒！雲林退休校長密集訪友 3親友接觸染疫

國內今天新增10例本土確診個案，其中雲林縣有3例，皆為昨天確診的退休校長（案22137）親友，包括他的太太、友人及友人職...

防疫公文曝光 確診外賓等17人沒依規機場採檢恐破口

2022智慧城市論壇驚爆有外賓確診，甚至訪問團等有17人並未安排流程，在機場先採檢便入住酒店，遭質疑防疫有疏失。北市府今...

女子返台隔離違規返家、購物又被檢出陽性 宜蘭重罰30萬元

宜蘭縣政府查獲從越南返台女子在居家檢疫卻尚未期滿前，提早離開居家檢疫處所，違反防疫規定，又被檢出陽性確診，疫調時多所隱瞞...

護理師確診！北市聯醫急普篩800人 結果最快明早出爐

北市聯醫和平院區一名急診室護理師確診，和平婦幼院區醫務長陳重榮稍早表示，該確診護理師已收治負壓隔離病房，全院約800名員...

陳時中估5月世界陸續解封 台灣開放看3指標

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，估計5月世界各地會陸續解封，未來期待有更好藥物、國際疫情下降或病毒變異更加輕症化...

國內展邀30名外賓循專案泡泡入境 17人送往飯店才篩檢

《2022智慧城市展》今年首次在台北、高雄兩地舉辦聯展，共有36個國家參與，其中有30位外賓依循「專案泡泡」模式入境，卻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。