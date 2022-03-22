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本土確診10例、境外移入79例

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
今日北土案例有北市聯醫醫護一家三口確診，指揮中心下午14時說明，左起為醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
今日北土案例有北市聯醫醫護一家三口確診，指揮中心下午14時說明，左起為醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

國內新增89例COVID-19確定病例，分別為10例本土個案及79例境外移入，有26例為航班落地採檢陽性，確診個案無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今日本土個案有10，其中2位是居家隔離中陰轉陽。

昨日有13個航班入境，共篩檢784人，陽性率為3.32%，陳時中說，「昨天入境者比較少，已從過去兩千變成一千一百多人。」今天上午有3個航班入境，共篩檢100人，有3人為陽性，陽性率3%。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、7例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為51例男性、27例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(17例)、馬來西亞(5例)、美國及印尼(各4例)、加拿大(3例)、新加坡、英國、瑞典、香港、韓國及德國(各2例)、丹麥、模里西斯、荷蘭、印度、拉脫維亞、西班牙、衣索比亞、泰國、茅利塔尼亞、澳大利亞及貝里斯(各1例)移入，另23例調查中。入境日介於今(2022)年3月6日至3月21日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,770,235例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,747,918例排除)，其中22,091例確診，分別為6,519例境外移入，15,518例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例，累計135例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

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