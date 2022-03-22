影／醫護嘆：政府染疫保障不如500元防疫保單理賠

北市聯醫企業工會與「因公染疫」的醫療人員，今天赴衛福部疾管署外陳情抗議，表達「照顧確診染疫，補償制度不明」、「公開審核標準，還我職傷公道」等訴求。

國內疫情發展至今較國外相對穩定，背後仰賴負擔繁重工作及高工時且長期暴露在高染疫風險環境中的醫療人員。不過堅守崗位的醫護在不幸染疫後，疾管署卻草率敷衍決定補償方案，過程不透明，甚至不願對染疫當事人說明補償辦法及表達關心。因此，北市聯醫企業工會在各產業工會的聲援下，率領當事人赴疾管署表達沉重抗議。

北市聯醫企業工會常務理事傅奕寧表示，疫情爆發以來，工會收到許多會員不幸確診的消息，近期接獲的申訴中，醫療人員染疫確診補償不但金額遠低於預期，而向疾管署詢問過程中，也遭到冷言冷語粗暴對待。傅奕寧痛批衛福部在疫情初期，大動作將補償金額上限從35萬調高至100萬，可是在疫情趨緩後，衛福部翻臉比翻書還快。日前傳出北市聯醫陽明院區染疫師補償金額6萬元，與所受損害不成比例。傅奕寧指出，目前醫療人員因公染疫的補償金額均低於10萬元，較500元防疫保單的理賠金額還低，抨擊衛福部的保障不如台灣產險的理賠。

任職於北市聯醫忠孝院區急診室的梁先生表示，去年七月因公確診，因有經常性喘及胸悶等症狀，住院治療近兩周，卻因當時醫療人力短缺，在症狀未緩解，甚至驗出陽性下仍被要求強制復工。復工期梁先生因確診身分在職場中遭受同仁歧視排擠，更因擔心傳染給家人而從家中遷出，在外租屋。可是上個月梁先生收到衛福部公文，說明補償金額為6萬8000元，卻未說明金額訂定依據及衡量標準，僅表示若對金額有疑可提起訴願，讓梁先生感到心寒與沮喪。 醫護人員表達「照顧確診染疫，補償制度不明」、「公開審核標準，還我職傷公道」等訴求。記者侯永全／攝影

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