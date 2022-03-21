快訊

央行前總裁彭淮南換屋了 專家：高齡化時代「這屋」最搶手

驚悉東航失事 習近平下達重要指示

近期境外移入個案多 指揮中心：檢疫期縮短導致

中央社 / 台北21日電

近期境外移入個案數較多，指揮中心發言人莊人祥今天說，因3月7日起檢疫期縮短至10天，最近新舊制陸續檢疫期滿採檢，導致境外移入確診數較多，估計今明天後會下降。

近期國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情穩定，但境外移入個案數較多，19、20日連續2天單日境外移入破百例個案，今天也新增多達93例。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥在疫情記者會說明，因3月7日起入境檢疫天數從14天縮短至10天，6日前的14天檢疫期與7日後的10天檢疫期，最近皆陸續期滿，期滿採檢人數是先前的2倍，導致近期確診數較多。

隨著14天檢疫期者陸續期滿，莊人祥表示，估計今明兩天後，境外移入個案可能會下降。

指揮中心指揮官陳時中先前透露，規劃未來檢疫天數逐步縮短至753。媒體今天提問，未來是否分區縮短，如入境歐美國家先縮短至7天，東南亞國家仍維持10天。

莊人祥回應，目前已監測不同洲別與國家入境陽性率與當地疫情狀況，指揮中心會先考慮檢疫期由10天縮短至7天，至於7天檢疫期是否區分國家，還在思考中。

媒體詢問，台北市長柯文哲指下個月COVID-19疫情會大反撲，目前檢疫期縮短後觀察狀況為何。

莊人祥說，指揮中心隨時關注疫情變化，一旦發生本土疫情，會積極疫調，不希望這樣的情況發生；此外，縮短檢疫期迄今時間還短，目前沒有看到特別的徵兆，尚須觀察。

在醫療量能因應部分，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，目前落地採檢個案約85%屬輕症或無症狀，會分流至加強版集中檢疫所，其餘才會收治到醫院，因此使用的醫療量能並不多，收治個案最多的雙北地區，目前醫院負壓與專責病房收治還不到5成，尚可負荷。

羅一鈞也提到，國際疫情開始走向中後期甚至步入尾聲，境外移入個案約有半數為病毒量低、幾乎不具傳染力的舊案，可提前至5到7天解除隔離，不需隔離10天以上。

新冠肺炎 COVID-19 莊人祥 陳時中 羅一鈞

延伸閱讀

蘇揆指示屆期疫苗銷毀 莊人祥：31萬AZ三月底屆效

本土案例+5 嘉義婚宴群聚再增四人確診

確診校長沒等採檢結果就跑千人宴 最高可罰1.5萬

嘉義婚宴衍生群聚+2累計6例並燒到台北 旅遊團群聚再增1例

相關新聞

北市男與嘉義喜宴有關 北市匡25人居隔、發送80封簡訊

中央流行疫情指揮中心宣布，北市今新增18例境外移入，年齡介於10多歲至80多歲之間，12名男性、6名女性，境外移入分別來...

嘉市新增2案足跡包含2間星巴克 黃敏惠宣布拍照戴口罩

嘉義市婚宴染疫事件延燒，嘉市今新增2例，黃敏惠下午說明，案22040、案22041，為50多歲夫妻檔，有參加13日耐斯王...

嘉義婚宴定序同桃機群聚 羅一鈞：研判和設計師群聚有關

嘉義婚宴群聚再增四人染疫，但感染源仍不明。指揮中心醫療應變組長副組長羅一鈞表示，針對這起群聚最早的個案（案21792）已...

篩檢站誤發「自主健康管理」宣導單 嘉義縣衛生局道歉

嘉義縣此波疫情共4人確診，衛生局為此擴大篩檢，卻誤發3級警戒期間「自主健康管理」宣導單給篩檢者，稍早發布新聞稿公開道歉，...

嘉義市確診夫妻至恆春萬巒出遊 屏縣府公布足跡

屏東縣政府21日公布嘉義市一名男性確診者案號22041與妻子案號22040曾至屏東足跡，2名確診者在3月17、18日自駕...

雲林隔210天本土確診+1 匡列4人居家隔離

雲林縣相隔210天新增1例本土確診個案，該名確診者（案22137）為一名67歲男性，曾到嘉義參加婚宴被匡列居家隔離，採檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。