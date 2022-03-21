耐斯婚宴案延燒 嘉義縣今新增一例確診

耐斯婚宴案持續延燒，嘉義縣今新增1例確診案22085，曾與確診者在婚宴上接觸，18日居家快篩陽性，19日至醫院採檢後隔日確診，已送醫院隔離治療中，足跡單純，匡列居家隔離2人、自主健康管理4人。另，第2波篩檢2850人全數陰性。

耐斯喜宴案嘉義縣計4人確診，因他縣市案22040、案22041曾參與縣內相關活動，全案匡列居家隔離164人、入住集檢所47人、自主健康管理103人，其餘自我健康監測。縣府衛生局自前天起連2天開設4處篩檢站。首日篩檢1379人，第2天篩檢1471人，合計2850人，結果均為陰性。

縣長翁章梁今早開應變會議，督促衛生局以最嚴謹態度疫調、匡列、篩檢，分析匡列名單及篩檢情形。篩檢結果陰性者也不鬆懈，尤其校園教師因面對未接種疫苗學童，為及時掌握防堵疫情擴散，搭配家用快篩，於篩檢後第3天進行第2次監測篩檢。

衛生局表示，長庚、慈濟醫院也持續開設社區篩檢站，呼籲有相關案例共同足跡民眾，盡速主動篩檢。如有症狀也可至慢性病防治所、尚群、賴政友、昌模、定安診所等8處定點診所，免費領取家用快篩試劑。

翁章梁提醒，採檢後須返回住所，在結果未出前不可外出。採檢後3天內或自主健康管理期間避免出入公共場所、聚會、聚會及搭乘大眾運輸工具。若有發燒、咳嗽等呼吸道症狀，應主動聯繫衛生單位，依指示就醫且禁止搭乘大眾運輸工具。

此外，針對外縣市案22040、案 22041因曾參與嘉義縣相關校園研習，3所學校均已完成消毒，接觸的老師也會調整教學方式，不入班上課，並嚴格督促相關人員監測健康狀況。詳情可上衛生局官網查詢。 嘉義縣今天新增一例確診，日前在耐斯婚宴上曾與確診者接觸，目前已送醫治療中。圖／嘉縣府提供

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