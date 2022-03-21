醫師示警疫情還沒過 終局之戰敵人不是Omicron「是BA.2」

國內新冠肺炎疫情趨緩，然而國際疫情依然嚴峻，鄰近地區如香港更是重災戶之一。精神科醫師潘建志示警，「新冠疫情，還沒過去。台灣終局之戰的敵人，是BA.2，不是Omicron」。

潘建志在臉書表示，香港一個月以來染疫死亡人數超過5000例，然而香港防疫警戒分數比台灣高了3倍，戴口罩、疫調隔離的認真程度，都不比台灣差，且前兩劑疫苗覆蓋率與台灣差不多，第三劑則比台灣略高。

針對台灣守住、香港爆發的原因，潘建志推估，因為香港疫苗打的比台灣早，抗體逐周漸漸下降保護力不夠，台灣還在3個月保護期內。各國每日新增確診數字都因BA.2開始增加，這也是台灣境外移入暴增的原因，因此台灣仍然存在著BA.2爆發的風險。

香港學者研究指出，感染BA.2病毒的人數，只要短短的1.28天就會增加一倍，也就是說，13天增加二的十次方等於1,024倍，BA.2傳播力比Omicron高50％，是很驚人的傳染力。

潘建志表示，只靠外出戴口罩無法避免病毒擴散，因為住在家裏，人們不會載口罩，空氣、氣溶膠會在防疫旅館或住戶大樓的空氣管道間散佈，另隔離框列等NPI有其極限，所以疫苗非常重要。

商品推薦