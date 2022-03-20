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曾去嘉義喜宴！北市20歲確診男足跡曝 家樂福、士林夜市入列

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

北市衛生局今晚公布案22039足跡。圖／北市衛生局提供
北市衛生局今晚公布案22039足跡。圖／北市衛生局提供

中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增3例本土病例，分別為台北市、嘉義縣及台南市，其中嘉義縣個案（案22013）及台北市個案（案22039）都曾在3月13日到參加參加喜宴，北市今晚間公布案22039公共場域足跡，包含家樂福三民店、屈臣氏、徐淮人家、士林夜市的建發號傳統豆花。

衛生局表示，案22039為一名20多歲男性，曾在3月13日參加嘉義市喜宴，19日採檢PCR陽性確診，CT值16.1，衛生單位刻正疫調中。

該個案在可傳染期間有北市公共場域足跡，包含17日去過家樂福三民店，18日去過屈臣氏、徐淮人家、建發號傳統豆花。衛生局專委歐佳齡表示，店家均已清消，至於細胞簡訊部分，還在統計當中。

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