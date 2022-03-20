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台南鹽水群聚再+1！ 50多歲確診女不曾打疫苗染疫

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市今天新增個案22038，為3月11日公布的鹽水區案21262、21263的女兒。圖／衛生局提供
台南市今天新增個案22038，為3月11日公布的鹽水區案21262、21263的女兒。圖／衛生局提供

台南市今天再新增一名確診個案，為之前鹽水群聚案的接觸者，使得該群聚目前已增加到20人，衛生局表示，今天新增的個案22038，為3月11日公布的鹽水區案21262、21263的女兒，因為父母確診而居家隔離，隔離期滿前由衛生局安排採檢後陽性確診，衛生局表示，這名個案完全沒打過疫苗，目前尚無症狀，而且可傳染期都在隔離中，傳染給他人的風險相對低。

衛生局安排採檢，案22038為50多歲女性，Ct值只有16.36，相當低、傳染力強；而其父母是最早傳出感染的鹽水三明里大莊群聚家群的鄰居，有接觸史，在當地擴大篩檢時，被篩出陽性。

衛生局表示，案22038為無症狀個案，未接種任何一劑COVID-19疫苗，因個案可傳染期間都在進行居家隔離，於本市沒有活動足跡，社區傳染風險較小；提醒民眾仍要落實個人防疫措施，完整接種COVID-19 疫苗，已完整接種2劑者，應儘速接種追加劑。

有相關防疫問題可洽台南市防疫專線（06）2880180。

台南市今天新增個案22038，為3月11日公布的鹽水區案21262、21263的女兒。圖／衛生局提供
台南市今天新增個案22038，為3月11日公布的鹽水區案21262、21263的女兒。圖／衛生局提供
台南市今天新增個案22038，為3月11日公布的鹽水區案21262、21263的女兒。圖／衛生局提供
台南市今天新增個案22038，為3月11日公布的鹽水區案21262、21263的女兒。圖／衛生局提供

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