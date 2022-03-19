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嘉市新增1確診 70多歲女性曾接種3劑莫德納

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市新增名確診者，市長黃敏惠下午3點將直播說明。圖／嘉義市政府提供
嘉義市新增名確診者，市長黃敏惠下午3點將直播說明。圖／嘉義市政府提供

嘉義市今天再新增1例本土新冠肺炎確診者，為昨天案21792的接觸者，疫情指揮中心下午說明，新增的個案為70多歲女性，案號21918，曾接種3劑莫德納，詳細注射時間調查中，因與案21792接觸，昨天採檢，今天確診。

之前案21792，13日曾到嘉義市1間飯店參加喜宴，在場約數10桌，市府緊急從實聯制、跟新人調閱參與者名單，釐清座位配置，通知相關人員要進行採檢，並針對飯店等相關足跡，進行大清消。

新冠肺炎 COVID-19

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