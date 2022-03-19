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本土+6例分布桃園嘉義 境外120例再創新高

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
本土今日新增6例個案，境外新增120例個案創新高。圖／指揮中心提供
本土今日新增6例個案，境外新增120例個案創新高。圖／指揮中心提供

國內新增126例COVID-19確定病例，分別為6例本土個案及120例境外移入，有64例為航班落地採檢陽性，確診個案無新增死亡。中央流行疫情指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、4例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分布於嘉義縣市新增3例、桃園新增3例不明感染源個案。

國內境外移入個案再創新高達120例個案。中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，除了境外落地篩檢個案外，還有居隔中轉陽個案，目前同時有「十天檢疫」及「十四天檢疫」新舊制並行，陸續有個案篩檢出爐，因此案例數較多，維持在90例至120例，預計3月6日那一批境外入境結束十四天檢疫後，3月20日至3月21日以後人數會降低。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為61例男性、59例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自緬甸(26例)、印尼(14例)、越南(12例)、美國(8例)、香港(5例)、菲律賓(4例)、泰國及捷克(各3例)、澳大利亞、奧地利、新加坡及韓國(各2例)、多明尼加、印度、法國、波蘭、西班牙、丹麥、馬來西亞、荷蘭、聖克里斯多福及尼維斯、日本及巴西(各1例)移入，另26例調查中。入境日介於今(2022)年2月23日至3月18日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,711,183例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,688,929例排除)，其中21,784例確診，分別為6,230例境外移入，15,500例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

本土今日新增6例個案，境外新增120例個案創新高。圖／指揮中心提供
本土今日新增6例個案，境外新增120例個案創新高。圖／指揮中心提供
本土今日新增6例個案，嘉義縣市新增3例、桃園新增3例不明感染源個案。圖／指揮中心提供
本土今日新增6例個案，嘉義縣市新增3例、桃園新增3例不明感染源個案。圖／指揮中心提供
本土今日新增6例個案，境外新增120例個案創新高。圖／指揮中心提供
本土今日新增6例個案，境外新增120例個案創新高。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19

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