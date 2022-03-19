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嘉市新增本土1例 下午市長黃敏惠開直播說明
嘉義市繼18日傳1例本土新冠肺炎確診者，今天再傳1例，預計下午3點市府舉辦「疫情說明會」，將透過市長臉書「勇媽阿惠 - 黃敏惠」對外說明。
嘉義市自去年7月29日持續保持零確診，昨天驚傳新增1例+0破功，今天再傳1例確診，市府已展開相關疫調。
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