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嘉市新增本土1例 下午市長黃敏惠開直播說明

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠昨天才線上直播說明確診案例。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠昨天才線上直播說明確診案例。圖／嘉義市政府提供

嘉義市繼18日傳1例本土新冠肺炎確診者，今天再傳1例，預計下午3點市府舉辦「疫情說明會」，將透過市長臉書「勇媽阿惠 - 黃敏惠」對外說明。

嘉義市自去年7月29日持續保持零確診，昨天驚傳新增1例+0破功，今天再傳1例確診，市府已展開相關疫調。

新冠肺炎 COVID-19

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