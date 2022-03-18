嘉市30多歲男確診匡27人 這6名飯店員工免隔離理由曝光

嘉義市今天新增1例確診者案21792，為30多歲做業務的男子，家住嘉義市，打過2劑BNT，Ct值11.4，嘉市衛生局將他檢體送中央做基因定序，釐清感染源，並匡列接觸者27人，包括這名男子13日中午到耐斯飯店5樓喜宴的同桌者、家裡親友等，PCR都陰性，其中6名飯店員工，因全程戴口罩，免進一步隔離。

市長黃敏惠下午公布案21792足跡，包括本月11日到福全郵局、14日到金玉堂批發廣場的興業門市、15日到啄木鳥藥局文化店、16日到弘安藥妝生活館友愛店、大樹藥局友愛店，都短時間停留且戴口罩；另，13日上午11點30分至下午3點，到耐斯王子大飯店5樓阿里山廳參加婚宴，沒到其他樓層，用餐期間雖沒戴口罩，有固定座位且未逐桌敬酒。相關足跡都已完成清消。

耐斯王子飯店說明，該名確診賓客僅於阿里山宴會廳用餐，用餐完隨即離開，並未住宿及逛街，在飯店足跡單純，且飯店得知後，目前已完成全館預防性消毒，昨晚餐廳員工都已前往採檢，皆陰性，目前員工也都100%完成接種兩劑疫苗，會落實最高規格防疫措施。

嘉市府指出，這名確診者3月14日喉嚨不適、15日症狀加劇，16日略微發燒併咳嗽，16日晚間自行快篩呈陽性，17日上午通報衛生局，轉介就醫PCR確認為陽性，收治嘉市的專責病房；據了解，他15日到藥局，是購買成藥，16日去兩間藥局，分別是買成藥、買快篩試劑。

衛生局表示，該名確診男子近期沒有出國，也沒明顯與近期群聚案的相關足跡，暫找不到連結性。

衛生局呼籲，有收到細胞簡訊或足跡重疊者、有相關症狀，本月31日以前可到台中榮總嘉義分院、部立嘉義醫院、聖馬爾定醫院、陽明醫院，做公費採檢。

衛生局統計，嘉市第1劑接種率97.11%，第2劑92.71%，追加劑也達48.14%，4月10日之前65歲以上打任何1劑，將可領取500元商品卡，3月31日前18到64歲民眾施打第1或第2劑，可領200元商品卡，並鼓勵近期外出不要脫口罩。 嘉義市今天新增1例確診者案21792的足跡。圖／嘉義市政府提供 嘉市今天新增1名確診者，市府已完成相關足跡。圖／嘉義市政府提供

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