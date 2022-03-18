嘉市30多歲男確診匡27人 這6名飯店員工免隔離理由曝光
嘉義市今天新增1例確診者案21792，為30多歲做業務的男子，家住嘉義市，打過2劑BNT，Ct值11.4，嘉市衛生局將他檢體送中央做基因定序，釐清感染源，並匡列接觸者27人，包括這名男子13日中午到耐斯飯店5樓喜宴的同桌者、家裡親友等，PCR都陰性，其中6名飯店員工，因全程戴口罩，免進一步隔離。
市長黃敏惠下午公布案21792足跡，包括本月11日到福全郵局、14日到金玉堂批發廣場的興業門市、15日到啄木鳥藥局文化店、16日到弘安藥妝生活館友愛店、大樹藥局友愛店，都短時間停留且戴口罩；另，13日上午11點30分至下午3點，到耐斯王子大飯店5樓阿里山廳參加婚宴，沒到其他樓層，用餐期間雖沒戴口罩，有固定座位且未逐桌敬酒。相關足跡都已完成清消。
耐斯王子飯店說明，該名確診賓客僅於阿里山宴會廳用餐，用餐完隨即離開，並未住宿及逛街，在飯店足跡單純，且飯店得知後，目前已完成全館預防性消毒，昨晚餐廳員工都已前往採檢，皆陰性，目前員工也都100%完成接種兩劑疫苗，會落實最高規格防疫措施。
嘉市府指出，這名確診者3月14日喉嚨不適、15日症狀加劇，16日略微發燒併咳嗽，16日晚間自行快篩呈陽性，17日上午通報衛生局，轉介就醫PCR確認為陽性，收治嘉市的專責病房；據了解，他15日到藥局，是購買成藥，16日去兩間藥局，分別是買成藥、買快篩試劑。
衛生局表示，該名確診男子近期沒有出國，也沒明顯與近期群聚案的相關足跡，暫找不到連結性。
衛生局呼籲，有收到細胞簡訊或足跡重疊者、有相關症狀，本月31日以前可到台中榮總嘉義分院、部立嘉義醫院、聖馬爾定醫院、陽明醫院，做公費採檢。
衛生局統計，嘉市第1劑接種率97.11%，第2劑92.71%，追加劑也達48.14%，4月10日之前65歲以上打任何1劑，將可領取500元商品卡，3月31日前18到64歲民眾施打第1或第2劑，可領200元商品卡，並鼓勵近期外出不要脫口罩。
▪【疫情專題】3月18日增本土1例、境外移入74例 無死亡案例
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【整理包】這些國人常出遊的國家 撐過兩年疫情風雨「你好嗎」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言