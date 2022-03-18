聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市30多歲男確診匡27人 這6名飯店員工免隔離理由曝光

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠今天說明新增的案21792情形。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠今天說明新增的案21792情形。圖／嘉義市政府提供

嘉義市今天新增1例確診者案21792，為30多歲做業務的男子，家住嘉義市，打過2劑BNT，Ct值11.4，嘉市衛生局將他檢體送中央做基因定序，釐清感染源，並匡列接觸者27人，包括這名男子13日中午到耐斯飯店5樓喜宴的同桌者、家裡親友等，PCR都陰性，其中6名飯店員工，因全程戴口罩，免進一步隔離。

市長黃敏惠下午公布案21792足跡，包括本月11日到福全郵局、14日到金玉堂批發廣場的興業門市、15日到啄木鳥藥局文化店、16日到弘安藥妝生活館友愛店、大樹藥局友愛店，都短時間停留且戴口罩；另，13日上午11點30分至下午3點，到耐斯王子大飯店5樓阿里山廳參加婚宴，沒到其他樓層，用餐期間雖沒戴口罩，有固定座位且未逐桌敬酒。相關足跡都已完成清消。

耐斯王子飯店說明，該名確診賓客僅於阿里山宴會廳用餐，用餐完隨即離開，並未住宿及逛街，在飯店足跡單純，且飯店得知後，目前已完成全館預防性消毒，昨晚餐廳員工都已前往採檢，皆陰性，目前員工也都100%完成接種兩劑疫苗，會落實最高規格防疫措施。

嘉市府指出，這名確診者3月14日喉嚨不適、15日症狀加劇，16日略微發燒併咳嗽，16日晚間自行快篩呈陽性，17日上午通報衛生局，轉介就醫PCR確認為陽性，收治嘉市的專責病房；據了解，他15日到藥局，是購買成藥，16日去兩間藥局，分別是買成藥、買快篩試劑。

衛生局表示，該名確診男子近期沒有出國，也沒明顯與近期群聚案的相關足跡，暫找不到連結性。

衛生局呼籲，有收到細胞簡訊或足跡重疊者、有相關症狀，本月31日以前可到台中榮總嘉義分院、部立嘉義醫院、聖馬爾定醫院、陽明醫院，做公費採檢。

衛生局統計，嘉市第1劑接種率97.11%，第2劑92.71%，追加劑也達48.14%，4月10日之前65歲以上打任何1劑，將可領取500元商品卡，3月31日前18到64歲民眾施打第1或第2劑，可領200元商品卡，並鼓勵近期外出不要脫口罩。

嘉義市今天新增1例確診者案21792的足跡。圖／嘉義市政府提供
嘉義市今天新增1例確診者案21792的足跡。圖／嘉義市政府提供
嘉市今天新增1名確診者，市府已完成相關足跡。圖／嘉義市政府提供
嘉市今天新增1名確診者，市府已完成相關足跡。圖／嘉義市政府提供

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

嘉義縣3人與嘉市確診者宴席接觸 採檢陰性居家隔離

內部曝光！嘉市7戶木造屋起火點 研判恐玉山旅社2樓這裡

行車糾紛毆打嘉市婦幼隊警官 3嫌涉傷害罪

嘉市7戶木造屋大火遭疑水線不足 消防局：無缺水

相關新聞

嘉市新增確診者來過台中 足跡有西區、南屯4寵物店

嘉義市今天新增1例本土新冠肺炎確診者案21792，為34歲男子。台中市衛生局今天傍晚發布，這名確診者為寵物用品工作人員，...

嘉市30多歲男確診匡27人 這6名飯店員工免隔離理由曝光

嘉義市今天新增1例確診者案21792，為30多歲做業務的男子，家住嘉義市，打過2劑BNT，Ct值11.4，嘉市衛生局將他...

首批檢疫10天期滿增12例確診 莊人祥：想縮短為7天要再觀察

首批適用檢疫期縮短十日的入境者陸續期滿，今日新增74例境外移入個案，有38例為居家檢疫轉陽。中央流行疫情指揮中心醫療應變...

口罩令4月有望再鬆綁？ 羅一鈞：正搜集各部會意見

中央流行疫情指揮中心3月鬆綁部分口罩令，包括飲食、運動、拍照及主持、演講等，不過唱歌仍然需戴口罩。醫療應變組副組長羅一鈞...

嘉義縣3人與嘉市確診者宴席接觸 採檢陰性居家隔離

嘉義市今天新增1例本土新冠肺炎男確診者，13日曾在嘉義市某飯店參加喜宴，在場約10桌，嘉義縣衛生局接獲疫調通報，14日馬...

嘉義男業務發病3天快篩確診 國內累計4條不明感染源

國內今日新增嘉義個案（案21792）為一名30多歲男性，發病3天才由快篩就醫確診。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。