入境檢疫天數鬆綁 10+7方案引熱議

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近ㄧ個月內「入境檢疫」話題的網路聲量表現，帶您了解入境檢疫期縮短的網路聲量討論，以及網友的意見與看法。

隨著疫情有趨緩的跡象，衛福部已於3月7日起開始實施10+7的檢疫期新政策，然而對於入境檢疫天數是否應該鬆綁，網友多有不同的見解。現在就一起來看看，政策上路前後民眾的各式看法與討論。

調整入境檢疫天數 正反意見引爆討論

2月24日當天，衛福部在向行政院長蘇貞昌報告「COVID-19疫情現況及應處作為」時提出，放寬部分防疫措施，其中入境檢疫天數將會調整，由14+7天縮減為10+7天，獲得許多討論，如「為何境外移入還很多，卻在這時候放寬？」、「支持開放，不能永遠鎖國吧」等，令話題討論度來到最高峰。

「入境檢疫」話題近一個月討論聲量。 Social Lab社群實驗室/製圖

3月7日零時起，入境檢疫期正式縮短為10+7，而在當日下午的疫情記者會上，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也表示，在疫情可控的情況下，會再繼續縮減檢疫天數，立刻引發網友們諸多的看法「當然好啊，都打了兩劑疫苗，是該慢慢恢復正常了」、「放寬後確診數勢必會增加，希望政府也能同步應對」等等。

而在3月14日晚間，陳時中在受訪時透露「753規劃」，會朝著逐步減少入境檢疫期的目標前進，話題在隔日發酵，支持與反對的民眾紛紛提出自己的見解，像是「希望經濟能就此慢慢恢復」、「一直放病毒進來，只會拖垮台灣醫療量能」，另外還有網友提出「逐步開放是必然的，只希望能循序漸進」，並期許能早日回復正常生活。

網期盼以「與病毒共存」為目標 「境外案例」不確定因素多成擔憂

隨著縮短入境檢疫期正式上路，網友們紛紛表達自己對該政策的看法，支持的民眾就表示「支持階段性的開放，一直死守國門真的不是辦法」，更坦言到如今都打到第三劑加強針，應該就是要以「與病毒共存」為目標才是。另外也有人提到「經濟面向」的考量，如「大家都在存錢等出國，國內旅遊又沒有觀光客」，希望能盡快與國際接軌，創造防疫、經濟雙贏的局面。

是否支持縮短入境檢疫？正反兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

不過，也有許多民眾不認同縮短入境檢疫期的政策，擔憂境外案例將病毒帶入的狀況，其中就有人說「如果在檢疫期滿後又驗出陽性，那豈不是又一波本土疫情了」、「如果我根本沒出國被境外案例感染，該怎麼辦？」，紛紛表達自己的擔憂。還有民眾則是針對「隔離匡列政策」提出疑問，表示「被匡列隔離的天數反而更長？」、「不太同意這樣的政策，因為經費、資源仍都花在匡列上，感覺只做一半」，表示防疫資源的規劃與運用都應該要再更完善。

你對於縮短入境檢疫期看法又是什麼呢？無論日後的入境檢疫政策方向如何，防疫都不可以鬆懈，唯有團結抗疫，才能早日回歸正常生活。

觀看原文→https://bit.ly/3whLOJC

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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