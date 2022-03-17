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強化自主應變 指揮中心籲確診及接觸者先做3件事

中央社 / 台北17日電
防疫醫師陳婉青（左起）、發言人莊人祥、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供
防疫醫師陳婉青（左起）、發言人莊人祥、指揮官陳時中、醫療應變組副組長羅一鈞。圖／指揮中心提供

邊境解封，自主應變措施是重要配套之一。指揮中心今天呼籲檢驗確診者與密切接觸者在疫調前，可先準備3件事，包括回想可能的發病日、接觸者及活動史並提供聯絡資訊

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情輕症化，全球防疫逐步鬆綁，邊境也漸漸解封，中央流行疫情指揮中心盼在解封同時強化民眾自主應變能力。

疾病管制署預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青下午在疫情記者會中表示，Omicron變異株傳播力、傳染風險很高，第一時間通知染疫者的密切接觸者並快速採檢，對於防堵疫情至關重要。

陳婉青說，指揮中心研擬檢驗陽性民眾與其密切接觸者，民眾一旦檢驗COVID-19陽性，可在等待衛生單位聯繫期間，先可能彙整3項資料。

陳婉青指出，首先是自主回想並列出發病日，也就是最早出現症狀的日子，如無症狀則為檢驗陽性日，並記錄發病日的前4天至被隔離前，曾經在任一方未佩戴口罩情況下接觸的人、時間及地點。

陳婉青表示，其次是回憶共同居住、用餐、聚會或參加活動、工作或就學場所、曾去過的醫療照護院所、搭乘的交通工具及可能接觸達15分鐘的對象；第3，主動聯繫及提供衛生單位相關聯絡資訊，以保護接觸者的健康並及時防堵疫情傳播。

陳婉青指出，如被通知為個案的密切接觸者，在獲得衛生單位進一步指示前，請先留在家中自我隔離，等候期間應配戴口罩，注意手部衛生、避免與其他同住者接觸或共同用餐，並自我觀察是否出現COVID-19相關症狀。

陳婉青說，如出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、腹瀉、倦怠、嗅味覺異常或呼吸喘等疑似症狀，可以家用快篩進行檢測並聯繫各地方衛生局或撥打1922、1999。

指揮中心指揮官陳時中也表示，被通知到的密切接觸者，應避免移動、戴口罩並盡量回想去過的地方及可能接觸過的人，這不是要做到100分，而是儘早提醒家人與朋友，以防疫情擴大。

新冠肺炎 COVID-19 Omicron變異株 陳時中 陳婉青

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