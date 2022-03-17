邊境管制鬆綁 商務客來台人數單週成長逾1倍

疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，邊境3月7日鬆綁以來，商務客入境人數從每週770人增至1882人；另因國內COVID-19疫情趨緩，未來可能先鬆綁特定區域的口罩規定。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，各項鬆綁措施備受矚目，有媒體今天下午在中央流行疫情指揮中心疫情記者會中詢問，暑假前是否可能鬆綁口罩規定。

指揮中心指揮官陳時中表示，可以考慮先針對特定區域鬆綁口罩規定，但口罩規定要完全解封，大概還要等一段時間，仍呼籲戴口罩的時間盡量愈多愈好。

指揮中心宣布3月7日起將入境檢疫、居家隔離天數從14天縮短為10天並開放商務人士入境，實施情形也引發關注。陳時中說，這批人今天才會檢驗，結果明天出爐，他並指出，以往每週約有770名商務人士以專案方式入境，鬆綁後單週增至1882人。

另外，陳時中先前提過，3月17日將是疫情解封關鍵轉捩點，觀察指標有哪些備受矚目。陳時中說，包括國內外疫情、疫苗覆蓋率、民眾自主應變能力等，今天也調整居家隔離檢疫者的自主健康管理期間快篩的期程，也會密切觀察後續確診陽性率，才能判斷是否對社區造成影響。

韓國單日確診突破60萬人，近日韓國境外移入病例也變多，考慮納入落地採檢。陳時中說，來自韓國的境外移入病例只有1天確診個案偏多，這2天又變少了，是否落地採檢還在評估中。

本土病例今天零確診，簡訊實聯制是否退場。陳時中表示，如果本土天天都零確診且管制措施不變，實聯制確實沒必要，但如今邊境準備解封，相關工具還是要準備好，像是以更資訊化的方式強化通報等，才能有備無患。

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