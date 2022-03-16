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桃園增3例本土確診 社區風險低、接觸者陰性

中央社 / 桃園16日電

桃園市今天新增3例本土確診個案。桃園市政府表示，其中2例為富林國小學生接觸者、居隔期滿確診；1例為79歲老婦就醫時採檢確診、應是舊案，孫女及女兒採檢陰性，社區風險低。

桃園市政府下午發布新聞稿指出，中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案（案21605、21604、21626），Ct值介於25.22至39。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，案21605為79歲女性，Ct值39，N抗體陽性，平時有服用多種慢性病藥物，因就醫需要，進行PCR採檢陽性確診，已匡列的接觸者包括孫女、女兒採檢皆為陰性，研判為舊案的可能性很高，社區風險較低。

王文彥表示，案21604、案21626為富林國小學生（案20911）的同住家人，非該校學生，居隔期滿前採檢，由陰轉陽確診，目前皆隔離治療中，近期無社區相關足跡。

桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，市府持續進行社區健康監測，並開設中壢區中正公園及桃園區中路公園2處採檢站，提醒民眾曾出入確診者足跡場所，或覺得有採檢必要，可至社區採檢站採檢。

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