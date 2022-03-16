陳時中：防疫已盡力 台灣死亡率較先進國家低

衛福部長陳時中今天表示，對染疫死亡感到惋惜，但從中央到地方防疫單位到醫療機構都已盡力，台灣疫情的死亡率比起鄰近國家與歐美先進國家還要低。

立法院5個委員會今天早上聯席審查攸關福島5縣食品開放的行政命令，國民黨團杯葛委員會圍堵陳時中，國民黨立委鄭麗文指去年COVID-19疫情800多人死亡，今年卻開放福島食品，陳時中則動怒回擊「不要牽拖」。

陳時中今天在中央流行疫情指揮中心疫情記者會上被問及動怒一事時表示，早上的場面有點混亂，他認為立法院是很尊嚴的地方，大家要互相尊重；他也提到，將染疫800多人死亡跟食品扯在一起，「說老實話有一點扯太遠」。

陳時中表示，中央、地方防疫單位或醫護機構，對於防疫與避免死亡，都是沒日沒夜在拚，最後結果是否很差，雖很難評判，但起碼台灣每100萬人死亡數約36人，相較周遭的日本、韓國、新加坡、澳洲等國家，大約每100萬人死亡數約200人，疫情重災區香港更是高達616人。

陳時中也提到，其他先進國家的死亡率幾乎是台灣的4倍以上，僅紐西蘭維持每100萬人死亡數約20人，較台灣佳。

陳時中說，對於染疫死亡大家都是感到惋惜，但也已盡力，由台灣的死亡率與其他國家相比較可看出來。

針對開放福島5縣食品一事，立法院朝野黨團同意先開公聽會再審查，公聽會擇期公布，媒體提問是否在審查通過前暫緩進口。

陳時中回應，公聽會都是參考，審查就看立法院決議的情況，但福食開放政策已開始實施，會持續進行。

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