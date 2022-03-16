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本土+3 境外+87 指揮中心擬列韓國落地採檢

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君許政榆／台北即時報導
指揮中心記者會出席名單醫療應變組副組長羅一鈞（由左到右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影
指揮中心記者會出席名單醫療應變組副組長羅一鈞（由左到右）、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者楊雅棠／攝影

國內新冠肺炎新增三例本土個案、87例境外移入個案。指揮中心指揮官陳時中表示，境外移入要注意的是韓國有11例，會稍微檢討一下考慮韓國來的班機是否要列入落地採檢的範圍。

陳時中表示，今日新增本土個案為一例男性，兩例女性，年齡介於10多歲至70多歲。三例本土皆為桃園個案，其中兩例與米迪幼兒園群聚相關（案21604、案21626），居家隔離期滿採檢陽性。兩人為富林國小確診姊弟檔的同住家人，Ct值分別為25.8及25.2，整起群聚已累計34人。

另一例本土個案（案21605）為70多歲女性，本身有糖尿病史，與早已結案的聯邦銀行健行分行群聚有關。個案昨天因高血糖導致意識不清而送急診，採檢陽性，Ct值39。

經疫調發現，個案過去的活動史僅有買便當和前往聯邦銀行，與案17672有工作場域的足跡重疊，1月13日曾被匡列，採檢陰性。進一步檢驗血清抗體為N抗體陽性，因此研判為舊案。

至於外界關注的五分埔不明感染源確診女性（案21497），採檢37名接觸者皆為陰性。

今日新增境外移入個案為60例男性、27例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自越南(30例)、韓國(11例)、印尼(5例)、香港、澳大利亞及美國(各4例)、馬來西亞(2例)、波蘭、泰國、丹麥、模里西斯、新加坡、德國及柬埔寨(各1例)移入，另20例調查中。入境日介於今(2022)年2月8日至3月15日。

指揮中心統計，截至目前國內累計2萬1492例確診，分別為5945例境外移入，1萬5493例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計853例新冠肺炎死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

國內新冠肺炎新增三例本土個案、87例境外移入個案。圖／指揮中心提供
國內新冠肺炎新增三例本土個案、87例境外移入個案。圖／指揮中心提供
國內新冠肺炎新增三例本土個案、87例境外移入個案。圖／指揮中心提供
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國內新冠肺炎新增三例本土個案、87例境外移入個案。圖／指揮中心提供
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關聯圖。圖／指揮中心提供
關聯圖。圖／指揮中心提供
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