再不打疫苗就不管你了 醫師曝「753檢疫」背後真正動機
衛福部長陳時中日前說，目前入境檢疫10天，接下來朝「753」規劃，從檢疫7天、5天、3天到全免檢疫。交通部長王國材也表示「樂觀其成」，並請觀光業針對不同的檢疫天數推出不同的旅遊方案。
台北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇在臉書PO文解讀政府實施753措施的意思，「就是你再不打疫苗，就不管你囉。」如果目標是在夏天鬆綁，應該要盡快實施。
姜冠宇也引用美國的研究，盛行區如果只有隔離7天，大概會有13%潛在染疫進入社區，如果非盛行者大概是美國過去CDC公布的約3%-8%。他認為，開放一定有風險，但是也該試煉，不然永遠都不要開了。
姜冠宇提出4項參考指標，包括疫苗覆蓋率、落地採檢陽性率、防疫旅館感染率、染疫者初步匡列的陽性率。
至於有旅館業者提到「旅疫分離」把境外和境內區分開，這個如果是在同一家旅館，做起來有一定難度。他表示，旅疫分離，最重要是符合分艙分流，和空調（送風迴風管路）符合感控杜絕氣溶膠感染的改善。
台灣很多日據時代之後的建築，在空調上都走省錢的，沒有能及時調整作為防空氣傳染的感控功能，這個在春節專案時可以看到部分防疫旅館感染即可看出，不得不慎。
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