雙北家庭群聚案 北市採檢185人全陰性
感染源待釐清的雙北家庭群聚案累計6人確診，其中5人有台北市活動史。台北市衛生局今天表示，5名個案匡列33人居家隔離，並擴大採檢152人，合計185人PCR結果皆為陰性。
台北、新北市發生感染源不明的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家庭群聚感染，累計6人確診，包含新北個案21260、桃園個案21440及台北個案21295、21296、21359、21395。
台北市衛生局今天發布新聞稿表示，針對案21260、21295、21296、21359及21395，合計匡列33人居家隔離，並擴大採檢152人，185人PCR結果皆為陰性。
衛生局指出，針對曾搭捷運到過市政大樓一樓的案21395，已發送951則簡訊提醒足跡重疊的民眾，如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等疑似症狀，儘速至社區採檢站採檢。
此外，衛生局表示，有關在台北市工作的基隆確診者（案21497），已匡列3名相關接觸者居家隔離、7人自主健康管理，皆在等待採檢結果。
疫情快報
▪【疫情專題】3月16日新增3例本土、87例境外移入 無死亡案例
▪【整理包】第3劑怎麼選？一圖看懂各劑種組合效能、副作用強度
▪【QA整理包】超實用日期對照表 一張圖秒看懂何時能打第三劑
▪【整理包】這些國人常出遊的國家 撐過兩年疫情風雨「你好嗎」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言