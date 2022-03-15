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桃園今0確診、足跡+1

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市政府公布確診者足跡。圖/桃園市政府提供
桃園市政府公布確診者足跡。圖/桃園市政府提供

桃園昨天新增一名新冠肺炎確診個案（21440），為台北確診女子（21359）的男性友人，近日足跡繼昨天3處後，今天再增3月3日下午4時42分的7-11龍功門市。桃園市政府呼籲足跡重疊民眾做好自我健康監測。

衛生局指出，此案共職場、住家及友人共107人，結果均為陰性，而居家隔離則有60名，若民眾有足跡重疊或自覺有必要，可至社區採檢站採檢。

新冠肺炎 COVID-19

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