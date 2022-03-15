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確診基隆女匡列KTV、小吃攤35人 仍有9人結果未出爐

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

國內今日本土零確診，待釐清感染源維持三條，包含昨日一條基隆不明個案（案21497），中央疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前這名個案的足跡有ＫＴＶ、夜市小吃攤、職場等較為特別，有9人檢驗尚未出爐。

基隆確診女性（案21497）僅單獨個案確診，羅一鈞表示，現已匡列35人進行篩檢，其中三代同住家人5位為陰性，另外足跡發病前七天，有跟友人在KTV唱歌，現已匡列9人，有8位陰性，還有到過火鍋店吃飯，共匡列13人為陰性。

此外還有職場同事3位為陰性，而個案也有到過工作附近的夜市小吃攤，還有5人進行匡列，羅一鈞表示，感染原還在釐清中，目前暫無外擴狀況，暫未找到傳染來源，現在也沒有陽性個案，基因定序這一兩天出爐會再對外報告。

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