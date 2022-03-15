五月放寬檢疫期至五天？ 指揮中心：要看相關配套

指揮中心指揮官陳時中昨晚鬆口，入境檢疫期最快一個月後縮短成7天。外界關心若下個月放寬成7天，是否代表5月可放寬至5天？指揮中心發言人莊人祥今於防疫記者會表示，縮短到7天要觀察國內疫情一個月，若要縮短到五天，也要再觀察一個月。但五月是否就能開放到五天，還要看相關配套包括65歲以上長者接種率等，都會影響到開放。

莊人祥表示，相關配套包括長者疫苗接種率，現在一直在鼓勵65歲以上族群盡量接種，其他措施還包括各個單位自主應變能力，一旦企業員工或個人確診後的準備措施，先前曾力推公司部門設置防疫長，未來也會針對個人陽性確診後，如何告知密切接觸者等，做好準備。

至於第三劑的接種率目標，莊人祥表示，根據國外經驗是越多越好，但「沒有說到多少就可以」。現階段從紐西蘭、香港疫情可知，儘管紐西蘭長者接種率已達九成以上，香港則約有六成以上未接種，導致香港疫情不但嚴重、死亡也偏高。因此未來如果要開放邊境，除了希望能夠開放時不希望有大疫情，即使有疫情也不希望造成很多死亡情形。

另外，國內本土疫情趨緩，今天再度迎來「嘉玲」，外界關心何時可面開放探病。醫療應變組副組長羅一鈞表示，現在雖原則禁止探病，但若有特殊緊急例外情形，經過醫院同意並檢附PCR陰性或接種證明，就可探病。因此民眾若有需求，向醫院提出申請即可。

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