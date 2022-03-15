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本土疫情再度+0、境外移入39例

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
本土疫情再度迎來「嘉玲」，指揮中心舉行記者會說明。記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、 發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
本土疫情再度迎來「嘉玲」，指揮中心舉行記者會說明。記者會出席名單由左到右指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞、 發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

國內新增39例COVID-19境外移入確定病例，有10例為航班落地採檢陽性，另確診個案中無新增死亡。中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，昨天共有9個航班入境，共447人採檢，10位為陽性，陽性率2.24%，今天上午共有3航班，共篩檢128人，3位陽性，陽性率2.34%。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為26例男性、13例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自越南(8例)、印尼(5例)、美國及香港(各4例)、法國、泰國、英國及西班牙(各2例)、菲律賓、韓國、捷克、馬來西亞、柬埔寨及阿拉伯聯合大公國(各1例)移入，另4例調查中。入境日介於今(2022)年2月28日至3月14日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,625,580例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,603,358例排除)，其中21,402例確診，分別為5,858例境外移入，15,490例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

新冠肺炎 COVID-19

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