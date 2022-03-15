快訊

直播／本土+3 境外87例、越南30例最多

逼北約出兵維和？駛入基輔戰場的「三總理火車」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆確診女發病前KTV唱歌匡列9人8陰 北市1人待採

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆確診女發病前KTV唱歌，匡友人、服務生9人採驗8人陰。記者游明煌／攝影
基隆確診女發病前KTV唱歌，匡友人、服務生9人採驗8人陰。記者游明煌／攝影

中央防疫指揮中心昨公布一例住基隆新增個案，為20多歲女性，案21497，為台北市五分埔服飾店「禾荷ＨＥＲ ＨＥＲ」女店員。基隆市衛生局疫調發現，個案發病前7天，個案與友人一起到基隆市某KTV唱歌，昨匡列9人，包含6名同行友人、3名KTV外場工作，其中基隆8人PCR採檢陰性，1人住台北已透過系統轉介北市就近安排採檢。

基隆市長林右昌今天再針對基隆昨天新增確診個案說明，林右昌說，經疫調，個案發病前7天，個案與友人一起到基隆市某KTV唱歌，昨也匡列9名，包含6名同行友人，基隆市5人PCR都是陰性，已請自主健康管理7天；另當日KTV直接提供服務外場工作人員3人，也都陰性，已請自主健康管理7天。

林右昌表示，該個案為20多歲女性，因有發燒、肌肉酸痛、喉嚨癢等呼吸道症狀，自行購買快篩試劑使用，結果是陽性，所以主動通報基隆市衛生局。個案自述在台北工作，一同工作同事有4個人，已先通知居家隔離，並通知台北市進行職場疫調。而與該個案接觸者共有同住家人有5人（公婆、小叔，先生、兒子），已立即通知居家隔離，並安排採檢，皆為陰性；

另外，林右昌說，公開場所初步疫調，該個案13日晚上有到某火鍋店用餐，當時用餐人數不多，衛生局已匡列該火鍋店員工9人及4名同時段用餐的客人一共13人，進行PCR檢測，昨晚結果出爐，皆為陰性，已安排居家隔離10天。

林右昌指出，衛生局第一時間已匡列所有相關人員，並深入疫調，持續找出相關接觸者及釐清可能感染源。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

擬比照雙北垃圾隨袋徵收 林右昌：方向正確將評估推動

林右昌簽書會 妻子吳秋英出席 重現林與馬尾妹相擁畫面

捐1月所得賑災 林右昌：烏克蘭人民意志全世界敬佩

基北中山快捷公車1813D明通車 通勤台北單程省20分鐘

相關新聞

四月縮短檢疫至7天？ 指揮中心下午2時說明

指揮中心指揮官陳時中昨晚鬆口，入境檢疫期最快一個月後，縮短成七天。指揮中心下午2時舉行記者會，由發言人莊人祥對外說明相關...

基隆確診女店員Ct值13 接觸者全陰性 感染源仍未查出

基隆市1名女子確認新冠肺炎，市府今早表示，先前匡列的30名接觸者PCR採檢都是陰性。個案新增曾到北市、新北消費，已通知兩...

虎尾高中14人重疊確診者足跡 今臨時宣布全校下午停課

雲林縣衛生局公布一名桃園市本土確診個案21440，曾於本月4日至6日到雲林參加虎尾科技大學舉辦的排球賽。其中有虎尾高中的...

住基隆、北市五分埔服飾店女店員確診 PCR採檢26人全陰

中央防疫指揮中心昨公布一例住基隆新增個案，為20多歲女性，案21497，為台北市五分埔服飾店「禾荷ＨＥＲ ＨＥＲ」女店員...

五月放寬檢疫期至五天？ 指揮中心：要看相關配套

指揮中心指揮官陳時中昨晚鬆口，入境檢疫期最快一個月後縮短成7天。外界關心若下個月放寬成7天，是否代表5月可放寬至5天？指...

基隆確診女發病前KTV唱歌匡列9人8陰 北市1人待採

中央防疫指揮中心昨公布一例住基隆新增個案，為20多歲女性，案21497，為台北市五分埔服飾店「禾荷ＨＥＲ ＨＥＲ」女店員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。