基隆確診女發病前KTV唱歌匡列9人8陰 北市1人待採

中央防疫指揮中心昨公布一例住基隆新增個案，為20多歲女性，案21497，為台北市五分埔服飾店「禾荷ＨＥＲ ＨＥＲ」女店員。基隆市衛生局疫調發現，個案發病前7天，個案與友人一起到基隆市某KTV唱歌，昨匡列9人，包含6名同行友人、3名KTV外場工作，其中基隆8人PCR採檢陰性，1人住台北已透過系統轉介北市就近安排採檢。

基隆市長林右昌今天再針對基隆昨天新增確診個案說明，林右昌說，經疫調，個案發病前7天，個案與友人一起到基隆市某KTV唱歌，昨也匡列9名，包含6名同行友人，基隆市5人PCR都是陰性，已請自主健康管理7天；另當日KTV直接提供服務外場工作人員3人，也都陰性，已請自主健康管理7天。

林右昌表示，該個案為20多歲女性，因有發燒、肌肉酸痛、喉嚨癢等呼吸道症狀，自行購買快篩試劑使用，結果是陽性，所以主動通報基隆市衛生局。個案自述在台北工作，一同工作同事有4個人，已先通知居家隔離，並通知台北市進行職場疫調。而與該個案接觸者共有同住家人有5人（公婆、小叔，先生、兒子），已立即通知居家隔離，並安排採檢，皆為陰性；

另外，林右昌說，公開場所初步疫調，該個案13日晚上有到某火鍋店用餐，當時用餐人數不多，衛生局已匡列該火鍋店員工9人及4名同時段用餐的客人一共13人，進行PCR檢測，昨晚結果出爐，皆為陰性，已安排居家隔離10天。

林右昌指出，衛生局第一時間已匡列所有相關人員，並深入疫調，持續找出相關接觸者及釐清可能感染源。

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