快訊

直播／本土+3 境外87例、越南30例最多

逼北約出兵維和？駛入基輔戰場的「三總理火車」

桃園確診者涉足雲林 衛生局匡列13接觸者二採

中央社 / 雲林縣15日電

中央流行疫情指揮中心14日公布新增75例COVID-19確診病例，其中案21440（桃園市）曾在4日到6日涉足雲林縣餐廳、科技大學等處，雲林縣衛生局已匡列13名接觸者，今天將安排第2次採檢。

雲林縣衛生局長曾春美表示，案21440為32歲男性，平時居住於桃園市，3日出現喉嚨痛、咳嗽有痰等症狀，12日因友人（案21359）確診，匡列為接觸者並採檢，採檢結果PCR陽性，於13日確診，已安排於醫院治療。

經調查案21440的足跡，他曾在4日到6日涉足雲林縣的餐廳、科技大學、觀光工廠和超商等處；雲林縣衛生局已經匡列13人居家隔離、14人自主健康管理，日前安排採檢結果PCR陰性。

曾春美指出，今天將安排第2次採檢，如果仍是陰性，預計明天可以解除隔離，目前掌握地點皆已通知相關單位進行清消。

科技大學發布新聞稿提到，今天接獲雲林縣衛生局通報，5日有確診者足跡，已完成場域清消作業，目前學校無確診者；學校會加強校內宣導，請全校教職員生進行自我健康監測，每日量測體溫、確實配戴口罩，如出現發燒、上呼吸道感染、腹瀉、嗅味覺異常等症狀或需要快篩，應通報校內環安衛保單位，並儘速就醫。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

確診個案回母校參加排球賽 匡列27人採檢結果出爐

火燒不停 賴香伶盼市府在南桃園增設特災隊加速救災

村露國際「江鳥咖啡」雲林虎尾概念店開幕 3年挑戰全台50店

解決文蛤大量死亡 農委會斥資4億供應新鮮海水

相關新聞

四月縮短檢疫至7天？ 指揮中心下午2時說明

指揮中心指揮官陳時中昨晚鬆口，入境檢疫期最快一個月後，縮短成七天。指揮中心下午2時舉行記者會，由發言人莊人祥對外說明相關...

基隆確診女店員Ct值13 接觸者全陰性 感染源仍未查出

基隆市1名女子確認新冠肺炎，市府今早表示，先前匡列的30名接觸者PCR採檢都是陰性。個案新增曾到北市、新北消費，已通知兩...

虎尾高中14人重疊確診者足跡 今臨時宣布全校下午停課

雲林縣衛生局公布一名桃園市本土確診個案21440，曾於本月4日至6日到雲林參加虎尾科技大學舉辦的排球賽。其中有虎尾高中的...

住基隆、北市五分埔服飾店女店員確診 PCR採檢26人全陰

中央防疫指揮中心昨公布一例住基隆新增個案，為20多歲女性，案21497，為台北市五分埔服飾店「禾荷ＨＥＲ ＨＥＲ」女店員...

五月放寬檢疫期至五天？ 指揮中心：要看相關配套

指揮中心指揮官陳時中昨晚鬆口，入境檢疫期最快一個月後縮短成7天。外界關心若下個月放寬成7天，是否代表5月可放寬至5天？指...

基隆確診女發病前KTV唱歌匡列9人8陰 北市1人待採

中央防疫指揮中心昨公布一例住基隆新增個案，為20多歲女性，案21497，為台北市五分埔服飾店「禾荷ＨＥＲ ＨＥＲ」女店員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。