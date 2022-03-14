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台南近日病例基因定序 皆與旅遊團傳染鏈相符

中央社 / 台南14日電

台南市今天沒有新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，市府公布近日相關個案基因定序結果，都與旅遊團傳染鏈相符，並前往疑因職場接觸傳染的個案工作場所環境勘查。

台南市政府衛生局下午發布新聞稿指出，近日相關個案基因定序出爐，確認都跟旅遊團傳染鏈相符合，目前台南暫無不明感染源疑慮，市府並持續針對個案疫調及現勘工作場所等環境，由專家提出相關職場環境改善方式，提供企業單位參考依循。

台南市衛生局指出，衛生局今天與疾管署南區管制中心等單位，前往11日公布的案21297、昨天公布的案21394位在官田區的公司現勘，業者配合衛生局防疫作為，相關接觸員工都已匡列並完成篩檢。

台南市衛生局指出，初步勘查環境，發現兩確診個案在刷卡處、更衣室和置物櫃等處較有足跡重疊可能，已建議業者針對循環空調和工作休息室動線等處進行後續改善。

台南市衛生局指出，公司行號務必落實體溫量測和員工健康監測，另外，今天起至16日加發居家快篩，以個人領取為主，市民可持身分證至37區衛生所領取居家快篩，並配合於24小時內回覆篩檢情形。

台南市衛生局指出，昨天公布的新營區40多歲男性個案21422，經疫調後發現，在被匡列進行居家隔離前活動範圍包含第一商業銀行新營分行、DOJA小仁泉極品豆漿新營店、新營服務區遠通ETC、旗津現撈、萬紅刀切麵、海底撈火鍋台南南紡店、八道晟韓式火烤兩吃台南永康中華店、台灣中小企業銀行新營分行、新營監理站、台灣中小企業銀行學甲分行等地，匡列152名相關接觸者，其中3人居家隔離。

新冠肺炎 COVID-19 台南

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