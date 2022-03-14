陳時中：國門解封戒慎不恐懼 檢疫10天應該安全

邊境管制3月7日起鬆綁，指揮中心指揮官陳時中今天說，入境檢疫10天應該安全，現在談全面解封言之過早，清明節熱門景點不會有大規模管制，但適當人流管制仍屬必要。

台灣3月7日起將入境檢疫期縮短至10天，重啟國門，先開放外籍商務客入境。國際間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情逐步趨緩；不過，香港染疫及死亡人數持續居高不下，中國繼深圳市後，東莞市今天起封城7天。

最近台灣有學者專家建議，政府應及早訂定各階段防疫措施逐步解封的基準，為全面解封做準備，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者回覆媒體時指出，陳時中說，目前談全面解封言之過早。

陳時中說，無法預訂全面解封時程，這需要檢視自主應變能力、疫苗涵蓋率、國內外疫情狀況等；但，防疫規範整體是朝鬆綁邁進。

目前社區仍有零星感染風險，他也說，清明連假期間，熱門景點雖然不會有大規模管制，但適當人流管制仍必要。

對於台北市長柯文哲憂心3月7日起入境檢疫期縮短，17日開始會出現首波確診，陳時中表示，要戒慎不恐懼，一步一步來，檢疫期10天應該很安全。

此外，據自由時報報導，今年年底縣市長選舉，不少民進黨政務官被點名出戰，陳時中被點名出征台北市、桃園市的布局彈性大，雖參選與否仍需視疫情發展而定，但已處於「備戰」狀態。

陳時中對此回應，參選上並沒有在備戰狀態，但防疫一直都處於備戰狀態。

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