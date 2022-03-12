台南確診30多歲男藥師被爆有足跡未公布 衛生局回應了
台南爆發鹽水家族傳播鏈也首度傳入醫院，造成藥師及藥師助理染疫，8天累積15例引發緊張，其中30多歲男性藥師因足跡高達26處，匡列接觸者高達878人，但被爆衛生局足跡公佈疑不確實，未公布藥師到衛生所的足跡，擔憂防疫出現破口。台南市衛生局長許以霖回應，該名藥師是去領疫苗，有特定的接觸對象，也匡列篩檢並進行自主健康管理，這樣的疫調是不需要公布的。
該名男性藥師案21083在本月9日確診，Ct值17.88，已接種3 劑疫苗，台南市政府公布足跡他的足跡從2月23日至3月7日總共26處足跡，包含9處World Gym世界健身俱樂部，另有全聯、7-11以及阿德包子等。昨天新增情侶檔確診案21261以及21297曾在玉米迷宮產業活動和藥師足跡重疊。該活動已緊急停辦同時砍除玉米。
衛生局公布疫調，男女情侶和男藥師在3月5日都有參加東山區玉米迷宮食樂趣，但情侶檔是上午11點至11點15分；藥師是下午12點26分至下午4點。衛生局長許以霖說，是否同一傳染鍊還要經基因定序確認，男女情侶是女傳男或男傳女也還要待基因定序。
衛生局今在南市鹽水大莊天月宮、白河區舉人公廟對面停車場開設篩檢站，明天在鹽水和白河衛生所設快篩站，呼籲足跡重疊者儘速前往快篩，也可到37區衛生所領取快篩劑，以發現可能感染源並即時阻斷。
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