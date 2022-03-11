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印度男入境20多天才確診 定序證實非旅館染疫

中央社 / 台北11日電

日前一名印度籍男子入境20多天才確診，疑在防疫旅館染疫。指揮中心今天公布最新病毒基因定序結果，確認序列與同樓層個案不同，維持判定為印度境外移入病例。

國內日前有一名印度籍40多歲男子（案21061）確診為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入病例，但因個案從入境到確診長達20多天，中央流行疫情指揮中心原本懷疑可能是防疫旅館群聚導致的本土病例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，根據最新基因定序，這名印度籍個案與防疫旅館同樓層個案病毒序列不同，研判不是防疫旅館群聚，維持判定為印度境外移入病例。

除此之外，羅一鈞也公布過去一週檢出的染疫者病毒基因定序統計，3月4日至10日國內共有94例境外移入病例檢出Omicron變異株，其中半數來自越南及印尼，以東南亞國家為主，另有一例個案檢出Delta變異株（最早在印度發現），為一名越南境外移入病例。

羅一鈞說，據統計，國內累計734例境外移入的Omicron病例，沒有新增中重度Omicron個案，主要集中在20歲至50歲，99.6%為無症狀及輕症，和先前差不多。

他表示，在本土病例方面，1月1日至3月10日共有872例本土病例，其中有378例檢出Omicron變異株。

另外，國外有研究顯示，COVID-19確診者即便是輕症，仍可能引發大腦萎縮後遺症。羅一鈞說，國內訂有染疫康復者計畫，會由專科醫師評估是否出現認知變化。

新冠肺炎 COVID-19

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