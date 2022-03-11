院內感染醫護人力短缺 今公布新制可提前重返崗位
國內宗教旅遊團延伸復健巴士及醫護院內感染，全院停止門急診並進行匡列篩檢，影響醫院人力短缺。指揮中心宣布調整醫療照護工作人力短缺之應變處置建議。
醫療應變組副組長羅一鈞指出，去年三級警戒遇到院內確診事件會有多名醫護受到匡列，且病患無法被好好照顧，今年國內也有雙北、台南等四家醫院有院內確診及感染，因此修正應變措施。
尤其遇到院內確診事件，使多名醫護匡列隔離，醫療照顧機構啟動備援人力計畫，可報請機關同意後，讓這些醫護返回工作，適用對象是匡列居家隔離的醫護，不適用於出國回來的醫護人員，減少人力短缺問題。
另外若屬於「陰轉陽」等密切接觸者或家中有人確診等，或是高風險暴露或等高風險醫療行為，以及醫院或機構中非屬於照護必要性人員，或本身免疫風險高，也排除在適用範圍外。
指揮中心公布細則如下：
一、適用對象：醫療機構和長期照護機構工作人員。惟高傳播風險之密切接觸者(如家戶內接觸者、未穿戴適當防護裝備執行插管或支氣管鏡等高風險醫療行為等形式之暴露等)、非屬必要性之工作人員及免疫不全等工作人員不適用。
二、醫療照護機構提前返回工作建議：
(一)已完成接種COVID-19疫苗追加劑達14天(含)以上之無症狀密切接觸者：於1次核酸檢驗結果為陰性後，可返回工作，並於與確定病例最後一次接觸次日起第3、7、10日各再進行一次核酸檢驗，其後比照居家隔離者於自主健康管理期間之相關採檢規定。
(二)未完成接種COVID-19疫苗追加劑達14天(含)以上之無症狀密切接觸者：居家隔離至與確定病例最後一次接觸次日起7日。居家隔離期滿時，於1次病毒核酸檢驗結果為陰性後，可返回工作，並於與確定病例最後一次接觸次日起第10日再進行一次核酸檢驗，其後比照居家隔離者於自主健康管理期間之相關採檢規定。
(三)除前揭規定外，經傳染病防治醫療網網區指揮官同意者，得視疫情需要調整返回工作建議。
指揮中心呼籲，請醫療機構和長照機構訂有人力備援計畫，評估人力需求及適當配置，落實感染管制措施，以因應可能遭遇之人力困境，共同嚴守醫療防線。指揮中心將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略，完善醫療照護體系，確保醫療量能充足以因應疫情。
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