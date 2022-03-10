公費採檢站爆漏洞 北市衛生局：勿不當使用資源
北市府為揪出社區中的不明感染源，開設7處公費篩檢站，卻有民眾為省錢佯裝有症狀，取得出國用的PCR陰性證明。衛生局呼籲，採檢站是以公衛防疫為目的，請民眾勿不當使用資源。
台北市政府從去年7月開始協調萬芳醫院、關渡醫院及聯合醫院5個院區開設7處公費COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢站，卻有民眾為省下新台幣3500元，鑽漏洞拿公費PCR報告當出國證明，甚至與網友分享方法。
台北市衛生局今天發布新聞稿說明，公費社區採檢站的目的是公共衛生防疫，為降低社區傳播風險，提供具相關旅遊史、接觸史、群聚事件等高風險民眾及早採檢，找出社區潛在確診者、阻斷傳播鏈。
衛生局指出，公費檢測站的結果會以簡訊告知民眾，但採檢報告屬病歷中檢驗報告一部分，民眾若提出病歷複製申請，醫院依醫療法須配合提供，不過無法依民眾需求製作格式。
衛生局強調，民眾如有出國、就學、工作等檢驗需求，可至衛福部疾管署自費檢驗指定機構，進行自費採檢，切勿不當使用公費採檢資源。
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