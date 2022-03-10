邊境鬆綁影響分析 上路一週後統計商務客入境比例

國內自3月7日起邊境管制鬆綁，除縮短檢疫天數，也同步開放商務客來台，疫情指揮中心指揮官陳時中說，預計上路一週後，將統計商務客入境比例，分析新制影響。

雖國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，但各國陸續找尋回歸正常生活方法，台灣也將走向經濟防疫新模式，自3月7日起縮短檢疫天數自14天改為10天，也重新開放非本國籍商務人士來台。

新制上路近一週，台灣入境人數逐漸攀升，外界關注商務客比例，陳時中今天下午在記者會中表示，預計鬆綁規定執行一週後將初步統計來台商務客人數，「我想這樣較有意義」，將分為有居留證跟沒居留證。

中央流行疫情指揮中心初步規劃，若邊境鬆綁後，國內疫情可控，可能再縮短檢疫天數。陳時中表示，由於現在檢疫地點改為在家為主，不再強制集中至檢疫旅館或集檢所，所以入境人數變多，也不怕無處檢疫，但要擔心的是在家檢疫落實規範程度，不與人接觸、確實回報症狀等管理將影響後續開放。

國內有專家建議，縮短入境檢疫天數可參考入境國的群體免疫，數據較高的國家優先放寬。陳時中說，各國的陽性率或確診率，都是放寬與否的考量方向，至於民眾引頸期盼的返台免檢疫隔離時程，「時機還沒有到。」

另外，指揮中心昨天公布一名印度籍40多歲男子來台一個月後染疫，暫列境外移入，但先前曾入住發生群聚疫情的北市某防疫旅館，是否屬本土群聚受關注。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，個案病毒量繼續降低，且N抗體陽性，研判境外已遭感染可能性較高，後續將比對病毒序列釐清。

除邊境鬆綁，境內解禁也是各界關注議題，有媒體提到，前副總統陳建仁近期受訪表示，如果全體國人第3劑疫苗覆蓋率達6至7成以上，台灣最快在今年7月解封。陳時中說，疫苗涵蓋率確實是非常重要的指標，但境內開放不能只使用單一指標，現階段也無外出不用戴口罩鬆綁時刻表。

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