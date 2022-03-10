桃市府：米迪幼兒園群聚案 採檢635師生
桃園市今天無新增本土個案。桃園市政府衛生局長王文彥表示，米迪幼兒園群聚案已收斂控制，今天安排醫療團隊至校園針對居隔14天師生採檢，共採檢635人，結果將於晚間公布。
桃園市政府下午發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心今天公布桃園無新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，已連續5天本土個案「+0」，另有新增9例境外移入個案，均無社區足跡，因此並無社區風險。
衛生局表示，今天安排醫療團隊至校園，針對富林國小、觀音國小及米迪幼兒園居隔14天師生進行解隔前採檢，以確保無潛在確診個案。
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