印度男入境1個月確診 定序釐清是否防疫旅館群聚
指揮中心今天公布，一名印度籍40多歲男子來台1個月後染疫，雖暫列境外移入，但先前曾入住發生群聚疫情的北市某防疫旅館，後續將比對病毒序列釐清是否屬本土群聚。
中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增77例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案，其中74例為境外移入個案，分別為54例為航班落地採檢、20例居家檢疫。
指揮中心發言人莊人祥說明，其中1名境外移入個案、印度籍40多歲男子（案21061），於2月10日入境，24日解隔離時PCR採檢陰性；3月4日指揮中心公布北市某防疫旅館發生群聚感染，這名印度籍男子先前與確診者住同樓層，於召回採檢時檢出陽性確診，Ct值27。
莊人祥表示，這名印度籍男子為某餐廳員工，餐廳其餘4名員工與老闆皆已匡列隔離，正在檢驗中；而這名個案先暫列境外移入，後續會透過病毒定序，經比對若與防疫旅館其他確診房客序列相同，則會改判為本土個案。
此外，今天的境外移入個案還有1名本國籍60多歲男子（案21090），早在2月12日入境，但直至今天才確診。莊人祥說明，這名個案曾於1月下旬在美國確診，之後又復陽。
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