邊境管制鬆綁首日 落地採檢人數倍增、陽性率略降
昨天是邊境管制鬆綁措施上路首日，中央流行疫情指揮中心統計，昨天入境落地採檢人數較上週每天約300至600人明顯增加約1倍，但陽性率卻降低，將持續觀察。
指揮中心公布，自3月7日起推行邊境管制鬆綁措施，包含入境檢疫天數縮短至10天，開放商務客來台，並比照縮短檢疫。
指揮中心發言人莊人祥今天說明航班落地採檢統計，昨天共有12個航班抵台，1120人採檢，其中18人檢出陽性，陽性率1.61%；今天上午則有3航班、143人採檢，有2人檢出陽性，陽性率1.39%。
指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充說明，上週入境落地採檢人數每天約300至600人不等，昨天新制上路首日，採檢人數達1120人，明顯比上週增加1倍左右。
羅一鈞提到，雖入境採檢人數增加，但陽性率反而下降，上週落地採檢陽性率介於3%至4%，昨天卻只有1.61%；而旅客可能因新制上路調整航班，預期這週入境人數會稍微增加，會持續觀察陽性率。
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